ماغنوسن: موسم 2023 يمثل حقبة جديدة لهاس بفضل الاستثمارات الجديدة

خاضت هاس عددًا من المواسم المتذبذبة وقررت أن تركز بشكل كامل على موسم حقبة القوانين الجديدة في 2022، وذلك بعد موسم اعتمدت فيه على الثنائي صاحب التمويل ولكن قليل الخبرة المتألف من نيكيتا مازيبين وميك شوماخر في 2021.

وبينما تم استبدال مازيبين بماغنوسن قُبيل انطلاق موسم 2022 بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد عمدت هاس إلى قرار آخر بجلب نيكو هلكنبرغ المتمرس ليقود بجوار الدنماركي لموسم 2023، لتتحول في غضون موسمين من فريق بسائقين ناشئين إلى فريق يعتمد على سائقين متمرسين.

وتزامنت تلك الخطوة مع وصول موني غرام كراع رائيسي للفريق بموارد مالية كبيرة، وهو ما ساهم في بلوغ الفريق لسقف النفقات.

ويشعر ماغنوسن أن هاس قد استعادت نشاطها مع دخول ما وصفه "بالحقبة الجديدة" للفريق.

فقال: "هاس أحرزت خطوة إلى الأمام بالتأكيد. إنها حقبة جديدة للفريق التي سندخلها الآن".

وأضاف: "إنها فترة مثيرة، ونحن نسير في الوجهة الصحيحة. سيكون من المثير رؤية إلى أين سنصل".

وتابع: "الجميع في الفريق بوسعهم رؤية أننا في موقع جيد ونقترب أكثر من بلوغ الأهداف الموضوعة. وذلك التقدم يحفّز الجميع".

وأكمل: "من الواضح جدًا أننا ندخل هذا الموسم ونحن مستعدون بشكل أفضل من العام الماضي. سيكون بوسعنا الآن التوجه لكل سباق، سواء باكو أو موناكو، ونحن نعرف أن بوسعنا تعزيز السيارة بالتحديثات لهذه الحلبة".

واختتم: "ذلك أمر يأتي من دفعة وجود موني غرام كراع رئيسي، الجانب الذي بدوره يظهر أننا كنا قادرين على خلق اهتمام حول الفريق العام الماضي".