ماغنوسن ما زال "لا يصدق" عودته للفورمولا واحد

خرج ماغنوسن من البطولة مع نهاية موسم 2020 حيث انتقل ليشارك في سباقات السيارات الرياضية، قبل أن يعود بشكل مفاجئ إلى الساحة بعد فضّ عقد الروسي نيكيتا مازيبين هذا العام وسط تداعيات الغزو الروسي لدولة أوكرانيا.

وقدم الدنماركي بداية مثالية لعودته حين حقق المركز الخامس في جولة البحرين الافتتاحية، حيث سجل العدد الأكبر من النقاط لفريقه حتى الآن.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قبيل العطلة الصيفية: "ما زلت لا أصدقّ!".

وأكمل: "العودة للفورمولا واحد إنجاز كبير حقاً. إنه أحد الأمور التي أدركتها بالفعل العام الماضي حين كنت خارج البطولة".

وأردف: "عندما تنظر للبطولة من الخارج، تدرك كمية الجمهور الذي تمتلكه والشعبية التي تحظى بها. لذا بدأت بتقديرها حقاً، حينها أدركتُ قيمتها حقاً".

واسترسل: "من ثم عدتُ للمنافسات، وأنا أقدّر هذه الفرصة سباقاً تلو الآخر".

وبالرغم من أن رحلته هذا الموسم لم تكن سهلة على الدوام حيث جاء أفضل مراكزه بعد جولة البحرين في النمسا مع المركز الثامن، لكن ماغنوسن يحافظ على تفاؤله، حيث أشار إلى أهمية القوانين الجديدة في قرار عودته للفريق.

فقال: "أعتقد أنه لولا تطبيق القوانين الجديدة والتي ستبقى لخمسة مواسم، ربما كنت لأتردد في قراري - نظراً لموقع فريق هاس السابق".

وأكمل: "لكنني رأيت فرصة حقاً. لم تكن هناك ضمانات وغونتر (شتاينر مدير الفريق) لم يقدم أية وعود. لكنه شرح ما قام به الفريق وكيفية تركيز الجهود خلال المواسم الماضية".

واختتم: "كنتُ متحمساً حقاً وقلت في نفسي: حسناً قد تكون هذه فرصة جيدة. وبالرغم من أن العام الماضي كان أحد أفضل سنين حياتي، لكن هناك فورمولا واحد، واحدة، ولا يوجد شيء في العالم مثل الفورمولا واحد!".