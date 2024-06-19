جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1

ماغنوسن ليس لديه ما يبرهنه لهاس من أجل تجديد عقده

لا يرى كيفن ماغنوسن أن لديه ما يبرهنه لفريق هاس من أجل تجديد عقده، لا سيما وأنا موهبته معروفة للفريق الأمريكي.

كيفن ماغنوسن، هاس وجين هاس مالك الفريق

كيفن ماغنوسن، هاس وجين هاس مالك الفريق

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

انضم ماغنوسن إلى هاس في 2017، قبل أن يتخلى الفريق عن خدماته في نهاية 2020، إلى جانب زميله حينها رومان غروجان، لكن الفريق أعاد الدنماركي إلى صفوفه بعد عام غابه عن الفورمولا 1 ليحل بديلًا عن نيكيتا مازيبين قبل بداية موسم 2022.

ومع انتهاء عقد معظم السائقين نهاية الموسم الجاري، وفي ظل أننا ضمن أحد أكثر أسواق الانتقالات نشاطًا ولا يمكن توقعه، فإن صاحب منصة التتويج لا يبدو بأنه يبحث عن فرص خارج فريقه الحالي الذي ما يزال الاختيار المفضل له.

مع ذلك، وبالرُغم من معرفة الفريق بقدراته كسائق، فإن ماغنوسن قد اعترف بأن هنالك فرصة لأن يجد نفسه خارج أسوار الفورمولا 1.

حيث قال: "نعم هنالك فرصة لحدوث ذلك (الخروج من البطولة). لكن الفريق يعرفني بشكل جيد للغاية، قدراتي معروفة لديهم، لذلك لا أعتقد بأنه لدي ما أبرهنه. إنه سوق انتقالات مفتوح للغاية هذه المرة وسنرى كيف سيتبلور الوضع".

وأضاف: "لقد أوضحت لهم أني أود المواصلة هنا. كما أرى بأن الفريق في وضع جيد، حيث هنالك أمل جيد للمستقبل، وأنا أود أن أكون جزءًا من ذلك. لا أعلم متى سنعرف كيف سيكون الوضع، لكن حتى ذلك الحين، عليّ مواصلة القيام بعمل".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق غاسلي متخوّفٌ من سلسلة سباقات "قاسية" في غياب تحديثات ألبين
المقال التالي ريد بُل تكشف عن موهبة الفورمولا 2 التي تلبي توقعاتها حتى الآن

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أحدث الأخبار

مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2024

مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2024

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2024
الرقم القياسي من 90 عامًا الذي كسرته فيراري في 2024

الرقم القياسي من 90 عامًا الذي كسرته فيراري في 2024

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
الرقم القياسي من 90 عامًا الذي كسرته فيراري في 2024
ألبون يؤيد تضحية ويليامز بموسم 2025 لصالح 2026

ألبون يؤيد تضحية ويليامز بموسم 2025 لصالح 2026

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ألبون يؤيد تضحية ويليامز بموسم 2025 لصالح 2026
بيريز يُفصح عن تأثير مفاوضات تجديد عقده مع ريد بُل على أدائه في السباقات الأخيرة

بيريز يُفصح عن تأثير مفاوضات تجديد عقده مع ريد بُل على أدائه في السباقات الأخيرة

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
بيريز يُفصح عن تأثير مفاوضات تجديد عقده مع ريد بُل على أدائه في السباقات الأخيرة

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط