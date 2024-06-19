ماغنوسن ليس لديه ما يبرهنه لهاس من أجل تجديد عقده

انضم ماغنوسن إلى هاس في 2017، قبل أن يتخلى الفريق عن خدماته في نهاية 2020، إلى جانب زميله حينها رومان غروجان، لكن الفريق أعاد الدنماركي إلى صفوفه بعد عام غابه عن الفورمولا 1 ليحل بديلًا عن نيكيتا مازيبين قبل بداية موسم 2022.

ومع انتهاء عقد معظم السائقين نهاية الموسم الجاري، وفي ظل أننا ضمن أحد أكثر أسواق الانتقالات نشاطًا ولا يمكن توقعه، فإن صاحب منصة التتويج لا يبدو بأنه يبحث عن فرص خارج فريقه الحالي الذي ما يزال الاختيار المفضل له.

مع ذلك، وبالرُغم من معرفة الفريق بقدراته كسائق، فإن ماغنوسن قد اعترف بأن هنالك فرصة لأن يجد نفسه خارج أسوار الفورمولا 1.

حيث قال: "نعم هنالك فرصة لحدوث ذلك (الخروج من البطولة). لكن الفريق يعرفني بشكل جيد للغاية، قدراتي معروفة لديهم، لذلك لا أعتقد بأنه لدي ما أبرهنه. إنه سوق انتقالات مفتوح للغاية هذه المرة وسنرى كيف سيتبلور الوضع".

وأضاف: "لقد أوضحت لهم أني أود المواصلة هنا. كما أرى بأن الفريق في وضع جيد، حيث هنالك أمل جيد للمستقبل، وأنا أود أن أكون جزءًا من ذلك. لا أعلم متى سنعرف كيف سيكون الوضع، لكن حتى ذلك الحين، عليّ مواصلة القيام بعمل".