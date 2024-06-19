ماغنوسن ليس لديه ما يبرهنه لهاس من أجل تجديد عقده
لا يرى كيفن ماغنوسن أن لديه ما يبرهنه لفريق هاس من أجل تجديد عقده، لا سيما وأنا موهبته معروفة للفريق الأمريكي.
كيفن ماغنوسن، هاس وجين هاس مالك الفريق
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
انضم ماغنوسن إلى هاس في 2017، قبل أن يتخلى الفريق عن خدماته في نهاية 2020، إلى جانب زميله حينها رومان غروجان، لكن الفريق أعاد الدنماركي إلى صفوفه بعد عام غابه عن الفورمولا 1 ليحل بديلًا عن نيكيتا مازيبين قبل بداية موسم 2022.
ومع انتهاء عقد معظم السائقين نهاية الموسم الجاري، وفي ظل أننا ضمن أحد أكثر أسواق الانتقالات نشاطًا ولا يمكن توقعه، فإن صاحب منصة التتويج لا يبدو بأنه يبحث عن فرص خارج فريقه الحالي الذي ما يزال الاختيار المفضل له.
مع ذلك، وبالرُغم من معرفة الفريق بقدراته كسائق، فإن ماغنوسن قد اعترف بأن هنالك فرصة لأن يجد نفسه خارج أسوار الفورمولا 1.
حيث قال: "نعم هنالك فرصة لحدوث ذلك (الخروج من البطولة). لكن الفريق يعرفني بشكل جيد للغاية، قدراتي معروفة لديهم، لذلك لا أعتقد بأنه لدي ما أبرهنه. إنه سوق انتقالات مفتوح للغاية هذه المرة وسنرى كيف سيتبلور الوضع".
وأضاف: "لقد أوضحت لهم أني أود المواصلة هنا. كما أرى بأن الفريق في وضع جيد، حيث هنالك أمل جيد للمستقبل، وأنا أود أن أكون جزءًا من ذلك. لا أعلم متى سنعرف كيف سيكون الوضع، لكن حتى ذلك الحين، عليّ مواصلة القيام بعمل".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
مواعيد جائزة إسبانيا الكبرى 2024
الرقم القياسي من 90 عامًا الذي كسرته فيراري في 2024
ألبون يؤيد تضحية ويليامز بموسم 2025 لصالح 2026
بيريز يُفصح عن تأثير مفاوضات تجديد عقده مع ريد بُل على أدائه في السباقات الأخيرة
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات