ماغنوسن ليست لديه مشكلة في مزاملة هلكنبرغ

تقيّم هاس حاليًا اختياراتها من السائقين للمقعد الثاني في موسم 2023، حيث يُعتقد بأن الفريق أمام اختيارين مباشرين الآن بالإبقاء على ميك شوماخر أو ضم هلكنبرغ الأكثر خبرة.

ويعد اختيار هلكنبرغ مثيرًا للاهتمام كونه وماغنوسن - الذي يرتبط مع هاس بعقد لموسم 2023 - سبق وجمعتهما لحظات مثيرة للجدل في الماضي.

لعلّ أشهرها في جائزة المجر الكبرى في 2017 عندما تلفّظ ماغنوسن بعبارة مسيئة تجاه الألماني عندما دخلا في حرب كلامية جرّاء معركتهما على مركز نقاط خلال السباق.

لكن ومع مُضي كليهما قُدمًا من تلك اللحظة، فليس من المرجّح أن تكون هنالك أيّة علامات لتوتّر العلاقة بين الثنائي.

حيث أوضح ماغنوسن نفسه أن وجود سائق بجواره يمتلك ذلك القدر من الخبرة مثل هلكنبرغ سيكون أمرًا إيجابيًا.

فقال: "أعتقد أننا سبق وقلت ذلك عدة مرات الآن، أنه ليست لدي مشكلة مع نيكو على الإطلاق".

وأضاف: "في الواقع أنا أحترمه كسائق كثيرًا. ولا أعرفه شخصيًا. لكنني دومًا ما احترمته كسائق ولذلك لن تكون لديّ مشكلة مع تواجده معي في ذات الفريق".

وتابع: "لكنني في المقابل لا أملك رأيًا حول ما من ينبغي أن يكون على المقعد الآخر. ميك كذلك يقوم بعمل جيد حاليًا. واجه بعض المشاكل في بداية الموسم مع بضع حوادث، لكنه أسرع الآن بالتأكيد".