ماغنوسن: لن يكون أداء السائقين "باليًا" لدى العودة إلى التسابق

يعمل القائمون على بطولة العالم للفورمولا واحد حاليًا على خطط لإنشاء "بيئة حيويّة" في حلبة ريد بُل رينغ كي تُقام جائزة النمسا الكبرى وفق ما هو مخطّطٌ له في 5 يوليو.

وسيُقام السباق من دون حضور جمهور، وستُعتمد بروتوكولات وتحاليل مكثّفة على جميع المشاركين من أجل ضمان بيئة عملٍ آمنة.

لكنّ ماغنوسن سائق هاس قال أنّه لا يتوقّع أيّة مشاكل للعودة إلى أقصى أداء حال استئناف التسابق، وذلك بعد أن سبق له وأن اختبر فترة توقّف أطول.

وقال الدنماركي ضمن حوار مع قناة "سكاي سبورتس اف1": "لن يُخيفني ذلك، بل سيكون ذلك حماسيًا بشكلٍ ما".

وأضاف: "تواجدنا بعيدًا لفترة طويلة الآن. لكنّني أعلم بأنّك لا تنسى طريقة القيادة، لا يبلو أداؤك".

وأردف: "تتراجع بشكلٍ طفيف، لكن لن يصبح أداؤك ’باليًا’ بشكل كبير".

وسبق لماغنوسن الجلوس على دكّة الاحتياط لعامٍ إثر سباقه الأخير مع مكلارين في 2014 وبداية مشاركته مع رينو مطلع موسم 2016.

وقال: "بقيت لموسمٍ كاملٍ من دون سيارة سباق في 2015، وذلك يعني خارج سيارة سباق بالكامل".

وأضاف: "خضت يومَي تجارب، واحد في بطولة دي تي إم، وواحد على متن سيارة ال.ام.بي1، لكن لا شيء مثل سيارة فورمولا واحد".

واسترسل: "لذا عندما عدت إلى سيارة فورمولا واحد في التجارب الشتويّة في 2016، فلم يتطلّب الأمر الكثير من الوقت، شعرت بأنّني عدت إلى السيارة إثر أيّ شتاء طبيعيّ".

وأكمل: "تستعيد أداء سريعًا، والأمر ذاته للجميع. سيكون من الجيّد أن نعود".

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وقال ماغنوسن أنّه في حين سيكون "من الصعب بعض الشيء" على الفورمولا واحد وضع جميع البروتوكولات لضمان إقامة السباق بشكلٍ آمن، فإنّه يأمل أن تُعتمد خططٌ للسماح ببدء الموسم.

وقال حيال ذلك: "ستكون مهمّة ضخمة لإتمام كلّ شيء. لكنّني أدعم أيّ شيء للعودة إلى التسابق".

وأضاف: "نحتاج للقيام بكلّ شيء لضمان إقامة السباق بشكلٍ آمنٍ للجميع، ليس وضعًا مثاليًا، لكنّ ذلك أفضل بكثير من عدم التسابق. لو اجتمعنا معًا، فأعتقد بأنّ بوسعنا القيام بذلك".

وأكمل: "سنرى الإجراءات التي ستُعتمد وما سنحتاج لفعله، لكن وفق ما سمعته فهناك الكثير من الإجراءات بالفعل، وسيكون الوضع مختلفًا جدًا".

واختتم حديثه بالقول: "لا أزال أتطلّع قدمًا لذلك، ولا أزال أتطلّع قدمًا للعودة إلى الحلبة في جميع الأحوال".