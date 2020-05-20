فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Postponed
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
42 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
56 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
70 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
98 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
105 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
119 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
126 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
140 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
154 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
161 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
175 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
189 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماغنوسن: لن يكون أداء السائقين "باليًا" لدى العودة إلى التسابق

المشاركات
التعليقات
ماغنوسن: لن يكون أداء السائقين "باليًا" لدى العودة إلى التسابق
20-05-2020

يشكّ كيفن ماغنوسن في أنّ السائقين سيُعانون عند العودة إلى التسابق بعد فترة الراحة المطوّلة بسبب وباء فيروس "كوفيد-19"، وذلك في ظلّ تنامي الخطط لإطلاق موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد في النمسا.

يعمل القائمون على بطولة العالم للفورمولا واحد حاليًا على خطط لإنشاء "بيئة حيويّة" في حلبة ريد بُل رينغ كي تُقام جائزة النمسا الكبرى وفق ما هو مخطّطٌ له في 5 يوليو.

وسيُقام السباق من دون حضور جمهور، وستُعتمد بروتوكولات وتحاليل مكثّفة على جميع المشاركين من أجل ضمان بيئة عملٍ آمنة.

لكنّ ماغنوسن سائق هاس قال أنّه لا يتوقّع أيّة مشاكل للعودة إلى أقصى أداء حال استئناف التسابق، وذلك بعد أن سبق له وأن اختبر فترة توقّف أطول.

وقال الدنماركي ضمن حوار مع قناة "سكاي سبورتس اف1": "لن يُخيفني ذلك، بل سيكون ذلك حماسيًا بشكلٍ ما".

وأضاف: "تواجدنا بعيدًا لفترة طويلة الآن. لكنّني أعلم بأنّك لا تنسى طريقة القيادة، لا يبلو أداؤك".

وأردف: "تتراجع بشكلٍ طفيف، لكن لن يصبح أداؤك ’باليًا’ بشكل كبير".

اقرأ أيضاً:

وسبق لماغنوسن الجلوس على دكّة الاحتياط لعامٍ إثر سباقه الأخير مع مكلارين في 2014 وبداية مشاركته مع رينو مطلع موسم 2016.

وقال: "بقيت لموسمٍ كاملٍ من دون سيارة سباق في 2015، وذلك يعني خارج سيارة سباق بالكامل".

وأضاف: "خضت يومَي تجارب، واحد في بطولة دي تي إم، وواحد على متن سيارة ال.ام.بي1، لكن لا شيء مثل سيارة فورمولا واحد".

واسترسل: "لذا عندما عدت إلى سيارة فورمولا واحد في التجارب الشتويّة في 2016، فلم يتطلّب الأمر الكثير من الوقت، شعرت بأنّني عدت إلى السيارة إثر أيّ شتاء طبيعيّ".

وأكمل: "تستعيد أداء سريعًا، والأمر ذاته للجميع. سيكون من الجيّد أن نعود".

اقرأ أيضاً:

وقال ماغنوسن أنّه في حين سيكون "من الصعب بعض الشيء" على الفورمولا واحد وضع جميع البروتوكولات لضمان إقامة السباق بشكلٍ آمن، فإنّه يأمل أن تُعتمد خططٌ للسماح ببدء الموسم.

وقال حيال ذلك: "ستكون مهمّة ضخمة لإتمام كلّ شيء. لكنّني أدعم أيّ شيء للعودة إلى التسابق".

وأضاف: "نحتاج للقيام بكلّ شيء لضمان إقامة السباق بشكلٍ آمنٍ للجميع، ليس وضعًا مثاليًا، لكنّ ذلك أفضل بكثير من عدم التسابق. لو اجتمعنا معًا، فأعتقد بأنّ بوسعنا القيام بذلك".

وأكمل: "سنرى الإجراءات التي ستُعتمد وما سنحتاج لفعله، لكن وفق ما سمعته فهناك الكثير من الإجراءات بالفعل، وسيكون الوضع مختلفًا جدًا".

واختتم حديثه بالقول: "لا أزال أتطلّع قدمًا لذلك، ولا أزال أتطلّع قدمًا للعودة إلى الحلبة في جميع الأحوال".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
تحليل: لماذا لن تحلّ تشكيلة ساينز ولوكلير مشكلة فيراري الرئيسيّة

المقال السابق

تحليل: لماذا لن تحلّ تشكيلة ساينز ولوكلير مشكلة فيراري الرئيسيّة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: كيف تفوّق لوكلير على فيتيل ليصبح الفتى المدلل لدى فيراري

2
فورمولا 1

تحليل: لماذا لن تحلّ تشكيلة ساينز ولوكلير مشكلة فيراري الرئيسيّة

3
فورمولا 1

خطط إقامة جائزة بريطانيا الكبرى تتلقى ضربة قوية بسبب قوانين العزل

4
فورمولا 1

بيريز: نقص الأموال لدى فورس إنديا كان "واضحاً منذ اليوم الأول"

أحدث ملفات الفيديو

سلسلة ThinkingForward#: مقابلة مع ماريو إيزولا 34:01
فورمولا 1

سلسلة ThinkingForward#: مقابلة مع ماريو إيزولا

كارلوس ساينز يوقع مع فيراري 05:37
فورمولا 1

كارلوس ساينز يوقع مع فيراري

أول سباق جائزة كبرى في التاريخ 04:39
فورمولا 1

أول سباق جائزة كبرى في التاريخ

من سيحل بديلاً عن فيتيل في فيراري؟ 06:43
فورمولا 1

من سيحل بديلاً عن فيتيل في فيراري؟

النهاية الجنونية لسباق سان مارينو 1985 03:26
فورمولا 1

النهاية الجنونية لسباق سان مارينو 1985

أحدث الأخبار

ماغنوسن: لن يكون أداء السائقين "باليًا" لدى العودة إلى التسابق
F1

ماغنوسن: لن يكون أداء السائقين "باليًا" لدى العودة إلى التسابق

تحليل: لماذا لن تحلّ تشكيلة ساينز ولوكلير مشكلة فيراري الرئيسيّة
F1

تحليل: لماذا لن تحلّ تشكيلة ساينز ولوكلير مشكلة فيراري الرئيسيّة

بيريز: نقص الأموال لدى فورس إنديا كان "واضحاً منذ اليوم الأول"
F1

بيريز: نقص الأموال لدى فورس إنديا كان "واضحاً منذ اليوم الأول"

هاميلتون يسترجع أولى لقاءاته مع الراحل لاودا قبل الانتقال إلى مرسيدس
F1

هاميلتون يسترجع أولى لقاءاته مع الراحل لاودا قبل الانتقال إلى مرسيدس

تحليل: كيف تفوّق لوكلير على فيتيل ليصبح الفتى المدلل لدى فيراري
F1

تحليل: كيف تفوّق لوكلير على فيتيل ليصبح الفتى المدلل لدى فيراري

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.