ماغنوسن "لم يكن قريبًا حتى" من الحلم بتحقيق قطب الانطلاق الأول المفاجئ في البرازيل
كيفن ماغنوسن "لم يكن قريبًا حتى" من الحلم بتسجيل قطب الانطلاق الأول في مسيرته في الفورمولا واحد قبل تصفيات البرازيل ونتيجته المفاجئة مع فريقه هاس.
سينطلق ماغنوسن من المركز الأول في السباق التأهيلي القصير يوم غد السبت على حلبة إنترلاغوس بعد تصدّره القسم الثالث للتصفيات مساء اليوم، وذلك إثر لفته المبكرة في الحصة قبل رفع العلم الأحمر جرّاء انحراف سيارة جورج راسل سائق مرسيدس وازدياد حدّة الأمطار ما منع السائقين من تحسين أزمنتهم.
وحقق ماغنوسن البول بوزيشن بفارق عشري ثانية أمام ماكس فيرستابن بطل العالم ليكون هو الأول له ولفريقه هاس منذ انضمامه إلى البطولة في 2016.
"لا أعلم ماذا أقول. الفريق وضعني على المسار في التوقيت المثالي" قال ماغنوسن.
وأضاف: "كنا أول الخارجين، وقمنا بلفة جيدة للغاية، ونحن الآن على قطب الانطلاق الأول. إنه أمر لا يُصدق".
وتابع: "أشكر جين هاس وغونتر (شتاينر) وكامل الفريق على تلك الفرصة. عدت إلى البطولة هذا العام بعد عام من الغياب، وكانت رحلة مدهشة. شكرًا لكم".
وعند سؤاله إذا ما توقّع نتيجة كهذه عندما استيقظ هذا الصباح، قال ماغنوسن: "لم أكن قريبًا حتى من توقع ذلك. إنه أمر مدهش. شكرًا لكم".
هذا وصرّح ماغنوسن بأنه سيهجم بكل ما لديه في السباق غدًا، قائلًا: "دعونا نستمتع بالتسابق".
ماغنوسن يفجّر المفاجأة وينطلق أولًا في السباق القصير في البرازيل
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