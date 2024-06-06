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فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

ماغنوسن: "لم يكن عليّ الوثوق" ببيريز في حادثة موناكو

أصرّ كيفن ماغنوسن على أنّ الخطأ الكبير الذي ارتكبه في حادثته مع سيرجيو بيريز ضمن جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد كان الوثوق في أنّ سائق ريد بُل سيترك له مساحة كافية بعد رؤيته.

تم التحديث:
حادث سيارة سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

جمع حادثٌ بين الدنماركي وبيريز في اللفّة الافتتاحيّة من سباق موناكو عند صعود الهضبة بعد منعطف سان ديفوت الافتتاحيّ ما تسبّب في انسحابهما.

وكان ماغنوسن قد حاول دفع سيارته بجوار منافسه قبل أن تحتكّ إطاراتهما، ليندفعا نحو الحواجز الجانبيّة وينسحبا على الفور.

وبعد أن أمضى سائق هاس بعض الوقت منذ موناكو في مشاهدة الإعادة للحادث، قال إنه لا يزال لا يفهم سبب عدم منحه مساحة كافية لأن بيريز كان يعلم أنه كان هناك.

وقال الدنماركي في مونتريال اليوم الخميس: "لا أرى تشيكو كسائق قذر أو أي شيء من هذا القبيل. لكنني فوجئت بأنه لم يترك لي المساحة. من الواضح أنه كان يدفعني إلى الحائط لتخويفي وإعادتي للخارج. لكن هذه بالتأكيد ليست الطريقة التي يجب أن نتسابق بها".

ثمّ تابع: "لا يستطيع أن يجادل بأنه لم يرني. لقد رآني. لذا نعم، هذا هو السبب الذي جعلني أواصل الضغط - لأنني كنت على ثقة من أنه سيترك لي المساحة منذ أن رآني".

وقال ماغنوسن إن التحليل الطبيعي للحوادث بعد السباق يمكن أن يقدم في كثير من الأحيان نظرة بديلة حول من يقع عليه اللوم في الاصطدامات - لكنه يضيف في هذه الحالة أنه متمسك بموقفه الأصلي بأن بيريز كان مخطئًا بشكل أساسي.

وقال: "لقد شاهدت الحادث مرات عديدة. تبني موقفك في المرّة الأولى عندما تكون من الداخل، لكن رؤيتك لما يحدث غالبًا ما تتغير عندما تراه من الخارج. لكن في هذه الحالة، لم يتغير الأمر كثيرًا".

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