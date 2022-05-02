ماغنوسن لم يعد يرزح تحت ضغط السعي "لتحقيق اللقب" في الفورمولا واحد

تمّ استبدال ماغنوسن وزميله رومان غروجان بكل من ميك شوماخر ونيكيتا مازبين لموسم 2021، لأسباب تعود بشكل كبير للنواحي المالية.

لكن وبعد إنهاء عقد مازبين عقب تداعيات الغزو الروسي لدولة أوكرانيا بسبب ارتباطات عائلته بالكرملين، تم جلب ماغنوسن مجدداً حيث حظي بفرصة ثانية للقيادة مع العلامة الأمريكية كزميل للألماني الشاب شوماخر.

وأوضح ماغنوسن أنّ العام الذي أمضاه خارج الفورمولا واحد جعله يدرك بأنّ حلمه بتحقيق اللقب لن يتحقق، بالتالي فإن هذا العبء النفسي لم يعد على كاهله.

حيث قال: "أفكر الآن بطريقة مختلفة. مجدداً، لقد أغلقتُ ذلك الفصل من حياتي، وصلت إلى مرحلة تقبلت فيها أن حلمي لن يتحقق".

وأكمل صاحب الـ 29 عاماً: "عدتُ الآن، وبتُّ أتعامل مع الأمور بروية. أحاول التركيز على عملي والاستمتاع والضغط بأقصى ما بوسعي".

وتابع: "لا أشعر بأية توقعات تُثقل كاهلي. بالتأكيد أحبُ أن أصبح بطل عالم. لكن هذا ما زال حلماً، لا أعتقد أنني ما زلتُ أسعى لتحقيق التوقعات السابقة نفسها. في حال حصل ذلك فسأكون مسروراً بالتأكيد!".

واسترسل: "أنا هنا في هذه الرياضة، لديَّ مقعد وكل شيء ممكن. لكنني لا أشعر بعبء كل ذلك على كاهلي".

وكان الدنماركي الذي أمضى عاماً ضمن منافسات بطولة "إمسا" مع فريق شيب غاناسي، يمتلك عقداً مع بيجو ضمن تشكيلتها لمشروع سيارتها الخارقة في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".

لكنّ استدعاءه من قبل فريق هاس للفورمولا واحد أدى لإلغاء تلك العقود.

ويرى ماغنوسن أن العام الذي أمضاه خارج الفئة الملكة غيّر من مفهوم حبّه لمنافسات الفورمولا واحد بالرغم من قيادته لسيارة غير تنافسية.

واعترف أنه كان محبطاً من الفترة الأولى التي أمضاها في الفورمولا واحد، إلا أنه بات الآن يكنُّ تقديراً أكبر لموقعه.

ونجح سائق هاس بالفعل في تقديم نتائج جيدة للغاية حتى الآن في موسم 2022، من بينها مركز خامسٌ مذهل في جولة البحرين الافتتاحية، إضافة لانطلاقه رابعاً بعد تصفيات إيمولا.

"هذا يحصل للجميع. أحياناً تخسر شيئاً ما ومن ثم تدرك حقيقةَ ما كان لديك" قال ماغنوسن.

وتابع: "بالتأكيد، عندما أمضيت عاماً خارج البطولة، أجريتُ مراجعة لمسيرتي في الفورمولا واحد، وشعرتُ بالامتنان الشديد على نحو مفاجئ".

واختتم: "كنتُ ممتناً من قبل لكن ليس بالطريقة ذاتها. أصابني الإحباط إزاء الكثير من الأمور، وكنتُ أركز على ما كان ينقصني: كنت أصرف الكثير من التركيز على فكرة ابتعادي عن الانتصارات، بدلاً من الشعور بالسعادة لأنني أنافس في الفورمولا واحد".