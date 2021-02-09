ماغنوسن لا يود العودة إلى الفورمولا واحد كسائق احتياطي بعد انضمامه إلى بيجو في "دبليو إي سي"

أعلن ماغنوسن انضمامه إلى تشكيلة بيجو التي ستشارك خلال موسم 2022 في "دبليو إي سي"، كما ردّ كذلك على تصريحات غونتر شتاينر مدير فريقه السابق هاس في الفورمولا واحد.

وكان شتاينر قد صرّح سابقاً بأنه سيكون مسروراً باستدعاء أحد سائقيه السابقين ماغنوسن أو رومان غروجان، كبديل عن ميك شوماخر أو نيكيتا مازيبين إن دعت الضرورة.

لكن ماغنوسن كشف بأنه غير مهتم بمثل ذلك العرض.

حيث قال الدنماركي الذي سيشارك في 2021 مع فريق "شيب غاناسي" ضمن منافسات بطولة "إمسا" لسباقات السيارات الرياضية: "غونتر صديق جيد، وكذلك الحال مع الكثيرين من طاقم عمل فريق هاس في الفورمولا واحد".

وأكمل: "أفضل التركيز الكامل على عملي الحالي، لقد افتقدتُ الانتصارات. شاركتُ بسبعة مواسم في الفورمولا واحد، لذا فإن المشاركة في سباق آخر إضافي لن يكون مثيراً للاهتمام بالنسبة لي".

وحين سُئِل إن كان قد انتهى تماماً من مسيرته في الفورمولا واحد، ردّ ماغنوسن: "لو جاءت مرسيدس وعرضت عليّ مقعداً، حينها أعتقد أنني سأنظر في الأمر جدية".

وأكمل: "لكنني قد منحتُ الفورمولا واحد فرصة كبيرة للغاية في مسيرتي؛ أعتقد أنني بذلت كل ما بوسعي لتحقيق النجاح".

وتابع: "لقد انتهى ذلك القسم من حياتي وأشعر أنني أودّ المنافسة على الانتصارات، وهذا ما أعمل عليه حالياً".

وأكد ماغنوسن أن انتقاله لخوض منافسات سباقات السيارات الرياضية وكذلك الانضمام إلى بيجو في "دبليو إي سي"، تمثل الخطوة المثالية بالنسبة له.

بالمقابل، أشار زميله السابق غروجان إلى أنه منفتح على فكرة المشاركة كسائق بديل عن سائق آخر، لكنه وصف مسيرته في الفورمولا واحد "بالكتاب المغلق".

يشار إلى أن فريق هاس سيخوض منافسات الموسم المقبل مع تشكيلة يافعة من ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين، ويخطط الفريق لمواصلة عقده مع بيترو فيتيبالدي الذي شغل دور السائق الاحتياطي خلال موسمي 2019-2020 وقاد بديلاً عن غروجان خلال آخر جولتين في الموسم، بعد حادثة الفرنسي المروعة في البحرين.