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ماغنوسن "لا يكاد يصدق" مقدار تحسن فريق هاس

قال كيفن ماغنوسن أنه "لا يكاد يصدق" وضع فريق هاس في الفورمولا واحد حالياً، بعد أن ظهرت بوادر إيجابية لرحلة عودته إلى الفئة الملكة في البحرين.

ماغنوسن "لا يكاد يصدق" مقدار تحسن فريق هاس

بعد أسبوع واحد فقط من إعلان فريق هاس ضمه كبديل عن نيكيتا مازبين - السائق الروسي الذي تم فض عقده إلى جانب راعي الفريق الأساسي أورالكالي بسبب تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا - أثبت ماغنوسن قدرات سيارة الفريق عبر تسجيل عاشر أسرع زمن في التجارب الحرة الثانية يوم الجمعة.

ومع تسجيل زميله ميك شوماخر لثامن أسرع الأزمنة، يبدو فريق هاس مقبلاً على خطوة إيجابية جديدة بالكامل لناحية الأداء، خاصة بالنظر إلى موقعه المتدني خلال الموسمين الماضيين.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قد تفاجأ من مدى سرعة السيارة، أجاب: "لا أكاد أصدق ما يجري".

وأكمل: "ذلك أمر رائع حقاً. أشعر بأنني محظوظ للغاية".

كيفن ماغنوسن، هاس

كيفن ماغنوسن، هاس

تصوير: صور موتورسبورت

ماغنوسن "لا يكاد يصدق" مقدار تحسن فريق هاس

قال كيفن ماغنوسن أنه "لا يكاد يصدق" وضع فريق هاس في الفورمولا واحد حالياً، بعد أن ظهرت بوادر إيجابية لرحلة عودته إلى الفئة الملكة في البحرين.

وبعد أسبوع واحد فقط من إعلان فريق هاس ضمه كبديل عن نيكيتا مازبين - السائق الروسي الذي تم فض عقده إلى جانب راعي الفريق الأساسي أورالكالي بسبب تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا - أثبت ماغنوسن قدرات سيارة الفريق عبر تسجيل عاشر أسرع زمن في التجارب الحرة الثانية يوم الجمعة.

ومع تسجيل زميله ميك شوماخر لثامن أسرع الأزمنة، يبدو فريق هاس مقبلاً على خطوة إيجابية جديدة بالكامل لناحية الأداء، خاصة بالنظر إلى موقعه المتدني خلال الموسمين الماضيين.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قد تفاجأ من مدى سرعة السيارة، أجاب: "لا أكاد أصدق ما يجري".

وأكمل: "ذلك أمر رائع حقاً. أشعر بأنني محظوظ للغاية".

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بالمقابل، وبينما لفتت محاكاة التصفيات لسيارة ماغنوسن الانتباه، أكد الدنماركي أنه متفائل أكثر لناحية وتيرة السباق.

فقال: "تبدو السيارة جيدة من جميع النواحي. في التجارب الحرة الأولى، كنا نركز على إعدادات السباق، ولم نكن نحاول تسجيل الزمن الأسرع".

وأكمل: "في التجارب الحرة الثانية، أجرينا محاكاة للتصفيات، لكننا لم نقدم كامل ما لدينا، لكن الأزمنة بدت جيدة".

وتابع: "لكنني أعتقد أن الوتيرة على المسافات الطويلة كانت مُشجعة. بدت السيارة ثابتة وأزمنة اللفات جيدة للغاية".

وأردف مشيراً إلى أنه من الصعب التنبؤ بموقع الفريق الدقيق بين المنافسين: "لا ندرك موقع المنافسين بعد، خاصة على وتيرة السباق".

واختتم معلقاً على شعوره حيال إمكانية عودة هاس لأفضل أيامه كفريق: "آمل ذلك حقاً ويبدو الوضع هكذا حقاً. لكن لديّ ما يكفي من الخبرة لأعلم أنه لا شيء مؤكد في هذه الرياضة".

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