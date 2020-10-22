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ماغنوسن: لا يزال بوسعي تقديم المزيد في الفورمولا واحد

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ماغنوسن: لا يزال بوسعي تقديم المزيد في الفورمولا واحد

قال كيفن ماغنوسن أنّه منفتحٌ "على كلّ شيء" على إثر إعلان اليوم بمغادرته هو وزميله رومان غروجان لفريق هاس مع نهاية الموسم الجاري من بطولة العالم للفورمولا واحد.

انضمّ ماغنوسن إلى الفريق الأمريكيّ في 2017، وقال بأنّه تحسّن كسائقٍ خلال فترة تواجده في الفريق، كما أنّه لا يزال لديه "المزيد لتقديمه" في الفورمولا واحد.

وأعلن ماغنوسن وغروجان بشكلٍ فردي نهاية شراكتهما مع الفريق هذا الصباح، قبل نشر البيان الرسميّ من قبل الفريق.

وقال ماغنوسن: "مرّت أربعة أعوامٍ رائعة بالنسبة لي مع فريق هاس. استمتعت بذلك، كانت تجربة رائعة مع فريق رائع في تلك الرحلة، أشعر بأنّني تعلّمت الكثير، وكسبت خبرة قيّمة للغاية. أنا سائقٌ أفضل الآن بسبب ذلك. سنرى ما يُخبّئه المستقبل".

وأردف: "سأقول بأنّني منفتحٌ في الوقت الحاضر على أيّ شيء. لا أزال في الـ 28، ولا أزال أشعر بأنّ لديّ المزيد لتقديمه في الفورمولا واحد".

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وأكمل: "أفتقد الانتصارات، أفتقد ذلك الشعور. وبدأت بالتفكير في ذلك كثيرًا مؤخّرًا".

وأشار ماغنوسن إلى أنّه بدأ بالبحث عن مقعد في بطولة أخرى حتّى قبل تلقّيه التأكيد من فريقه هاس، وشدّد على أنّه لا يحرص على الابتعاد لعامٍ واستهداف العودة إلى الفورمولا واحد في 2022.

وقال: "أكملت عامًا بعيدًا عن البطولة في 2015. لم أستعمت بذلك كثيرًا. وكنت محظوظًا بالحصول على فرصة العودة بعد ذلك. لا أعتقد بأنّني أحبّذ ذلك الخيار مجدّدًا الآن".

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