ماغنوسن فقط سيحصل على تحديثات هاس في المجر

بسبب النقص في القطع الجديدة قرر الفريق منح التحديثات للدنماركي فقط نظراً لأنه يتقدم على زميله ميك شوماخر ضمن الترتيب العام، بالتالي سيبقى الألماني الشاب مع السيارة الاعتيادية.

وكانت ويليامز قد اتبعت استراتيجية مماثلة حين منحت التحديثات الجديدة لسائقها أليكسندر ألبون في جولتي بريطانيا والنمسا.

حيث قال شتاينر في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "هناك سيارة واحدة فقط ستحصل على التحديثات. ورغم ذلك فإن قطع الغيار محدودة للغاية بسبب الحوادث الكثيرة هذا الموسم".

وأردف: "لذا، تم استعمال جميع المواد لدينا لإنتاج تحديثات لسيارة واحدة".

واستكمل: "لا تسير الأمور كما هو مخطط لها على الدوام، لكننا ضمن موقع جيد للغاية ونحن ندير أمورنا بشكل جيد".

وأضاف: "المسألة الوحيدة حالياً لدينا هي محدودية قطع الغيار لسيارة واحدة فقط، في حال حصل أي شيء يوم الجمعة حينها..".

وبالرغم من أن شوماخر سيبقى مع السيارة الاعتيادية، لكن شتاينر أشار إلى صعوبة مقارنة البيانات بين السائقين.

فقال: "من الصعب المقارنة. يمكن أن نرى على سبيل المثال بيانات الارتكازية".

واختتم: "على الأقل يمكن مقارنة ذلك. لنرى إن كانت تتماشى مع بيانات المحاكاة".