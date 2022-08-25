ماغنوسن: فريق هاس سيمتلك فرصاً إضافية مع مواصلة تطبيق سقف النفقات
يرى كيفن ماغنوسن سائق فريق هاس أن العلامة الأمريكية ستحظى بالمزيد من الفرص وذلك مع اقتراب الفرق الأخرى من الوصول إلى سقف النفقات ما يمنعها من حصد أيّ تقدم إضافي.
بعد التضحية بموسم 2021 من أجل تحقيق قفزة كبيرة في الأداء تزامناً مع اعتماد القوانين التقنية الجديدة في 2022، قدم فريق هاس أداءً تنافسياً جيداً مع سائقيه ميك شوماخر وكيفن ماغنوسن الذي عاد إلى صفوف الفريق بديلاً عن الروسي نيكيتا مازيبين.
ونجح ماغنوسن بتحقيق المركز الخامس في جولة البحرين الافتتاحية، وبالرغم من بعض المعاناة لاحقاً في مواصلة تسجيل النقاط لكن الفريق أكمل النصف الأول للموسم مع 34 نقطة والمركز السابع ضمن بطولة المصنعين.
ويرى ماغنوسن أن موسم 2022 ليس إلا البداية للفريق، حيث يعتقد بأن الفرق الكبيرة ما زالت تمتلك أفضلية كبيرة بالرغم من تطبيق قانون سقف النفقات.
وضمن معرض كلامه في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أكد الدنماركي ثقته في أن تلك الأفضلية ستتلاشى مع تواصل تطبيق سقف النفقات وانخفاضه إلى 135 مليون دولار أمريكي الموسم المقبل وبالتالي سيؤثر على الفرق الكبيرة.
فقال: "ما زالت الفرق الكبيرة تمتلك الأفضلية هذا الموسم لأنها ناتجة عن فترات سابقة، قبل سقف النفقات".
وأكمل: "من ثم نأمل أن نرى انخفاضاً في تلك الأفضلية خلال بضع سنوات حيث سيحصل المزيد من التكافؤ".
ويأمل ماغنوسن أن تتقارب مستويات المنافسة في الفورمولا واحد بشكل مشابه لما هو موجود في إندي كار، حيث يمتلك فريقا بينسكي وغاناسي أفضلية، لكن الفرق الأخرى تمتلك فرصاً حقيقية لتحقيق الانتصارات.
فقال: "ستتواجد فرق جيدة وأخرى سيئة، فيراري ستبقى فيراري وكذلك ريد بُل ومرسيدس بكامل تاريخهما، ستمتلك هذه الفرق القدرة على ضم أفضل الخبرات والسائقين".
وتابع: "لكنني أعتقد بأنه سيكون هناك تكافئ أكبر، ربما مثل إندي كار. نأمل أن تصبح المنافسات هكذا".
ويأمل غونتر شتاينر مدير فريق هاس أن يساعد سقف النفقات في تحقيق طموحات الفريق بالوصول إلى منصة التتويج.
فقال: "الحقيقة أنه وفي حال قمت بعمل جيد، يجب أن تحقق منصة تتويج".
وأكمل: "أعتقد أن جميع الفرق في نفس الوضع، النتائج الجيدة ستتحقق بسبب سقف النفقات وثبات القوانين".
واختتم: "آمل أن ننجح بتحقيق منصة تتويج ضمن حقبة القوانين الحالية، وهذا هو هدفنا".
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