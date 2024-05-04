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فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى

ماغنوسن: عقوباتي الـ 4 في سباق ميامي القصير "مستحقة تمامًا" بعد "الألاعيب الغبية"

قال كيفن ماغنوسن أن العقوبات الأربع التي تلقاها في سباق ميامي القصير كانت "مستحقة تمامًا" على إثر "تكتيكاته الغبية" بينما كان ينافس لويس هاميلتون، لكنه اعترف بأن تصرفاته تلك حافظت على نقاط فريقه هاس.

كيفين ماغنوسين، هاس

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

تلقى ماغنوسن 3 عقوبات بـ 10 ثوان لكل منها جراء تكرار خروجه عن المسار واكتسابه لأفضلية، إلى جانب عقوبة 5 ثوانٍ وعلم أسود وأبيض تحذيري لخروجه من جديد عن حدود المسار خلال السباق القصير الممتد لـ 19 لفة.

وأتت كل خروقاته في مواجهة هاميلتون بينما كانا يتنافسان خلف سيارة هاس الأخرى التي يقودها نيكو هلكنبرغ الذي تقدم ليسجل نقطتين بحلوله سابعًا مستفيدًا من تأخّر هاميلتون على يد ماغنوسن.

وكان ماغنوسن قد اختصر المسار عند المنعطف المزدوج في مناسبتين بينما كان ينافس هاميلتون عن قرب، حيث أوشك في مرحلة ما على الاصطدام بالجانب الأيمن من سيارة مرسيدس.

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"كل العقوبات كانت مستحقة تمامًا، لا شك في ذلك" قال ماغنوسن عقب السباق القصير، مُضيفًا: "لكن تعيّن عليّ تكرار تلك اللعبة. كنت في موقع جيد للغاية خلف نيكو. اكتسبت العديد من المراكز في بداية السباق، وتقدمت إلى المركز الثامن وحاولت حمايته من لويس، حيث كان لديّ دي آر اس من نيكو وامتلكت وتيرة جيدة".

وتابع: "لكن لاحقًا اختصر نيكو المنعطف المزدوج وخسرت الدي آر اس. كان نيكو ليعيد إلي تلك الأفضلية مع الدي آر اس من أجل حماية مركزي، لأننا عندها كنا لنحرز المركزين السابع والثامن بسهولة".

وأكمل: "لكنني عوضًا عن ذلك كنت عرضة للهجوم من لويس، وبدأت معركتنا الجنونية. بدأت باستخدام تلك التكتيكات الغبية والتي لا أحبذها، لكنني في النهاية قمت بعملي كلاعب في الفريق وتمكن نيكو من تسجيل النقاط لأنني منحته ذلك الفارق ولم يتمكن لويس وتسونودا من اللحاق به".

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