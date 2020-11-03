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ماغنوسن: رأسي كان "يهتز بشكل جنوني" في سباق إيمولا

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ماغنوسن: رأسي كان "يهتز بشكل جنوني" في سباق إيمولا

شرح كيفن ماغنوسن سائق فريق هاس كيف أنّ مشكلة في علبة التروس تسببت له بصداع شديد في رأسه ما أدّى بدوره إلى انسحابه المبكّر من سباق جائزة إيميليا الكبرى.

كشف غونتر شتاينر مدير الفريق كذلك أنّ الحظيرة الأمريكية رغبت بأنّ تجري تغييرًا على سيارة الدنماركي قبل السباق تحت ظروف خط الحظائر المغلق والذي كان ليحلّ هذه المشكلة، لكنّ "فيا" ما كانت لتسمح بذلك من دون تعريضه للعقوبة.

وبعد أن تأثّر بتلك المشكلة في التصفيات، تراجع ماغنوسن إلى مؤخّرة الترتيب عقب احتكاكه مع سيارة سيباستيان فيتيل في اللفّة الأولى لتزلق سيارته وتلتف حول نفسها.

وعلى الرُغم من أنّ مشكلة رفع نسب السرعة كلّفته الكثير من الوقت، لكنّ ماغنوسن تمكّن من الحفاظ على وتيرة جيّدة بالمقارنة مع زميله بالفريق رومان غروجان.

وكانت اللفة 44 هي المرة الأولى التي أعلم فيها ماغنوسن فريقه بأنّ لا يشعر بحالة جيّدة، مُشيرًا: "أعاني من صداع شديد للغاية من تلك الاهتزازت، إنّها مثل ركلات قوية متتالية في رأسي".

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لاحقًا، وعند سؤاله إذا ما كان بوسعه مواصلة السباق، قال ماغنوسن: "إنّها وظيفتي أليس كذلك؟ لكنّ الأمر مؤلم يا رجل".

وبعد سؤال آخر حول ما إذا كان بمقدوره المواصلة، رد الدنماركي قائلًا: "لقد أخبرتك، الآلام شديدة للغاية"، ليرد عليه مهندسه على الفور قائلًا: "حسنًا كيفن، سنستدعيك الآن للانسحاب، نحن في المركز الـ 18، ستعود الآن".

"لقد واجهنا مشكلة مع علبة التروس، وواجهناها كذلك بالأمس خلال لفّتي السريعة في التصفيات" قال ماغنوسن.

وتابع: "لكنّ المشكلة عادت من جديد في السباق، كانت حاضرة منذ اللفة الأولى، كنت أواجه بطئًا في نقل الغيار. وليس فقط أن النقل كان بطيئًا، ولكن كان يتسبب باهتزازت قوية في كل مرة، والتي بدورها كانت تهزّ رأسي بشكل جنوني".

وأكمل: "في النهابة بدأت أعاني من صداع رهيب، أخبرت الفريق، وقالوا لي بأنّه ليس هنالك من ننافس عليه على أيّة حال، واستدعوني للانسحاب".

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واعترف ماغنوسن بأن سباقه كان قد انتهى بعد حادثة اللفة الأولى مع فيتيل.

فقال: "انزلقت السيارة والتفت حول نفسها في بداية السباق، وتلك كانت نهاية السباق في اعتقادي، خسرت الكثير من الوقت من أجل العودة للمسار".

واختتم: "الوتيرة كانت جيّدة جدًا في الواقع، أفضل من المتوقع، حتى مع تلك المشاكل في نقل نسب السرعة. كان سباقًا آخر محبطًا".

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