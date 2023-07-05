ماغنوسن: دي فريز في "وضع يائس" وهو يحاول إنقاذ مستقبله في الفورمولا واحد

تلقى دي فريز عقوبة 5 ثوانٍ ونقطتي عقوبة على رخصة قيادته الخاصة بعد ثالث حادثة بينهما على المسار خلال جولتين.

في مونتريـال جمعتهما حادثة حين كانا يتنافسان، حيث أخطأ دي فريز الحُكم واتجه للجهة الداخلية، لكنه لم يتلقَ أية عقوبة.

وفي بداية سباق النمسا، قال ماغنوسن أن دي فريز "دفعه إلى الخارج كلياً" حين كان يحاول تجاوز سائق ألفا تاوري بعد إعادة الانطلاقة خلف سيارة الأمان، لكن دون عقوبة كذلك.

لكن حادثة ثالثة حصلت في وقت متأخر من السباق حين شق دي فريز طريقه ليتجاوز سيارة هاس وتمسك بخط التسابق ضمن المنعطف السادس، قبل أن يردد ماغنوسن نفس الاتهام بعد أن اضطر للخروج إلى المنطقة الحصوية.

وهذه المرة تم تطبيق عقوبة على الهولندي، حيث قال ماغنوسن: "لقد تلقى عقوبة صحيح؟ لقد دفعني. لكنه ينافس من أجل مستقبله، ربما هو في وضع يائس. لا يسعني قول أي شيء في الحقيقة، لقد تلقى عقوبة، وهذا ما حصل".

"يبدو أننا معجبون ببعضنا البعض على المسار! لكنني أعتقد أنها كانت مجرد منافسة شديدة بيننا" أجاب دي فريز حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال حادثته مع ماغنوسن.

وأكمل: "أنا أقبل العقوبة. لكنها غير مهمة حالياً برأيي. نحن ننافس بشدة ونحاول دوماً البقاء على الحدود القصوى وأحياناً أبعد منها كذلك. وقد حصلت على عقوبة 5 ثوانٍ".

بالمقابل، اعترف ماغنوسن أن الجولة كانت صعبة على فريق هاس الذي غامر بإعدادات مختلفة.

فقال: "ربما كانت هذه الجولة الأسوأ حتى الآن فقد أنهيت أخيراً. لم أحقق أي تقدم. بالمقارنة مع وتيرة السيارة على مدار اللفة، من المفترض أن نكون في موقع أفضل".

واختتم: "لكنني أثق بالفريق، وأعتقد أننا قادرون على التحسن".