ماغنوسن: بوسع هاس تفادي الوقوع في "دوّامة سلبية" مثل ويليامز ومكلارين

حقق ماغنوسن منصة تتويجه الوحيدة مع فريق مكلارين في أستراليا عام 2014 بفضل قوة محرك مرسيدس خلال حقبة المحركات الهجينة، كما أن فريق ووكينغ لم يعد إلى الوتيرة الجيدة إلا بعد مرور خمسة مواسم عانى خلالها بشكل كبير.

وبينما يبدو أداء مكلارين في تصاعد مستمر الآن، لكنّ فريق ويليامز تراجع بالفعل حتى آخر الترتيب ولم ينجح إلا بتسجيل نقاط قليلة خلال الموسمين الماضيين.

ومع الوصول إلى موسم 2019، بدا أن فريق هاس يسير على طريق تصدّر فرق الوسط، لكن موسمه سار بطريقة دراماتيكية انتهت بالعلامة الأمريكية في المركز ما قبل الأخير ضمن ترتيب بطولة المصنّعين، قريباً من ويليامز وأبعد عن ألفا روميو التي تفوقت عليه.

لكن وبينما يتقبل ماغنوسن "الأوقات الصعبة للغاية" في 2019، لكنه شدد على أنّ الموسم الماضي كان المرة الأولى التي شهد فيها الفريق تراجعاً للخلف، حيث يرى أنه لا يجب نسيان الإنجازات التي حققوها منذ موسم 2016.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "قمنا بخطوات كبيرة خلال المواسم الثلاثة الأولى. ربما لم تبدُ كبيرة للغاية، لكنها في الحقيقة دفعتنا من المركز الثامن إلى الخامس ضمن ترتيب بطولة المصنعين خلال ثلاث سنوات، وذلك أمر جيد جداً".

وأكمل: "مثل تورو روسو على سبيل المثال، لم يصلوا أبداً إلى المراكز الخمسة الأولى. أبداً. لم يحرزوا الفوز بسباق. وصلوا إلى منصة التتويج بضع مرات، لكنهم لم يصلوا إلى المراكز الخمسة الأولى أبداً. خلال موسمنا الثالث وصلنا إلى المراكز الخمسة الأولى. وذلك أمر مثير جداً للإعجاب، ويبدو أنه لا أحد يلاحظ هذا".

وتابع: "بشكل عام، كان ذلك ممتعاً للغاية، القيادة مع فريق ذي أداء متصاعد أفضل من فريق ذي أداء يخفت مع الوقت. إنها تجربة أكثر إيجابية بكثير، الشعور بالتقدم والتطور والحماسة لكل ما يحصل".

وأردف: "لذا، تأخرنا خطوة إلى الخلف في الموسم المنصرم، وبدأ أفراد الطاقم بالشكّ بأنفسهم. لكنني أعتقد أنه لا سبب يدعو لذلك".

واسترسل: "من الصعب توقع التقدم إلى الأمام بشكل مستمر. طالما أننا لا ندور في دوامة سلبية كتلك التي تعرض لها بعض الفرق الكبيرة، مثل مكلارين وويليامز، حين خسرا الوجهة الصحيحة تماماً وأمضيا عدة أعوام يسيران إلى الخلف، لا أعتقد أن الأمر نفسه يتكرر معنا".

واستكمل: "ذلك جزء إيجابي لكونك فريقاً صغيراً ويافعاً. نعتقد أننا قادرون على قلب الوضع بسرعة للعودة إلى المسار الصحيح. يتملكني شعور إيجابيّ للغاية حيال ذلك".

انضم ماغنوسن إلى فريق هاس قادماً من رينو موسم 2017، حيث قاد إلى جانب رومان غروجان منذ ذلك الحين، كما أعلن الفريق عن تمديد عقديهما للموسم المقبل.

ومثل زميله، يرى غروجان أن فريق هاس قادر على استيعاب موسم 2019 المحبط، والعودة بشكل أقوى، طالما تفهّم مواضع الضعف.

فقال: "جميعنا بحاجة إلى الصراحة مع أنفسنا: ’هل يمكننا القيام بعمل أفضل؟ أين بوسعنا التحسن وما هي النواحي التي ليست على أفضل ما يرام؟ - السائقان، المهندسون، الإدارة، التواصل، المطبخ؟’".

وتابع: "الجميع في الفريق بحاجة إلى النظر لأنفسهم بصراحة والتكلم عن نقاط الضعف التي تحتاج للتحسين".

واختتم: "إن كنا جميعنا قادرين على ذلك، فسننجح في التحسن. لقد تعلمنا الكثير من الموسم المنصرم، ولدينا الكثير من البيانات، كما أن الطريقة التي تسير بها الأمور تبعث في نفسي شعوراً إيجابياً".