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ماغنوسن: بعض التعديلات على مسار ملبورن "مبالغ فيها"

يعتقد كيفن ماغنوسن أن بعض التعديلات التي شهدها مسار ملبورن لجائزة أستراليا الكبرى "مبالغ فيها بعض الشيء"، حيث أنه لا يرى بأن كل التعديلات كانت ضرورية.

ماغنوسن: بعض التعديلات على مسار ملبورن "مبالغ فيها"

تعود الفورمولا واحد إلى أستراليا نهاية هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ جائزة 2020 الملغاة مع خضوع حلبة ألبرت بارك لعدد من التعديلات على مسارها.

إذ وإلى جانب توسعة عدد من المنعطفات، فقد أدخل رؤساء الحلبة تغييرات كبيرة على المقطع الخلفي، حيث تمّت إزالة المنعطف المزدوج البطيء بعد المنعطف الثامن لضمان مسار أطول سريع نحو المنعطف الـ 11 الجديد.

لكن، ومع بقاء المنعطف 9/10 المزدوج السريع للغاية، فإن ماغنوسن غير مقتنع بضرورة وجود منطقة تسارع أطول قبل ذلك.

وعند سؤاله عن حقيقة أن المنعطف 9/10 المزدوج ليس مكانًا يشهد وقوع التجاوزات عادة، قال ماغنوسن: "فكرت في ذات الأمر عندما رأيت تصميم المسار، أن بعضًا من هذه التعديلات مبالغ فيه".

وأضاف: "ربما على الأقل إزالة ما كان سابقًا المنعطف 9/10، لا أعتقد بأنهم كانوا بحاجة لفعل ذلك".

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وتابع: "لكنهم بذلوا مجهودًا كبيرًا لجعل العرض المقدم على الحلبة أفضل. وأعتقد أنه من الرائع أن تحاول الحلبات فعل أفضل ما لديها لتحسين التسابق. لنرى كيف سيكون الوضع خلال السباق".

في المقابل اعترف ماغنوسن بأن المقطع السريع قبل المنعطف التاسع، حيث يمكن استخدام "الدي آر اس"، يمكن أن يشكّل صعوبة الآن مع فتح الجناح الخلفي.

فقال: "المقطع السابق للمنعطف التاسع سيكون سريعًا للغاية مع الدي آر اس في اعتقادي. أرى بأن السيارات قد تفقد السيطرة هناك. ولكن سنرى ما سيحدث".

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