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ماغنوسن بعد تعليقات أوكون: من السهل التأثير على قرارات الحكام

يرى كيفن ماغنوسن أنه من السهل للغاية التأثير على قرارات الحكام من قبل السائقين بعد أن طُلب منه دخول منصة الصيانة لإصلاح الضرر في جانحه الأمامي خلال سباق جائزة كندا الكبرى للفورمولا واحد.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
ماغنوسن بعد تعليقات أوكون: من السهل التأثير على قرارات الحكام

انطلق ماغنوسن خامساً إلى جانب زميله ميك شوماخر بعد تصفيات قوية لفريق هاس. لكن آماله سرعان ما تلاشت بعد احتكاك مع سيارة لويس هاميلتون في اللفة الافتتاحية ما كلفه تضرر جانحه الأمامي.

وكان قسم من جانحه بالفعل يتدلى لعدة لفات، وهذا ما أشار إليه إستيبان أوكون سائق ألبين الذي كان يلاحقه.

وبينما طمأن فريق هاس سائقه ماغنوسن بأن تأثير الضرر "قليل للغاية"، لكن أوكون كان له رأي آخر. حيث لفت انتباه الفريق قائلاً عبر اللاسلكي: "بوسعي رؤية جزء من الجانح يتدلى. سيقع. في حال وقع سيرتطم مباشرة بوجهي".

وكان أوكون يحاول التأثير على الحكام حيث يعلم أنهم يستمعون للمحادثات، وسرعان ما تلقى ماغنوسن العلم الأسود والبرتقالي ليدخل إلى منصة الصيانة من أجل إصلاح المشكلة في اللفة السابعة.

وعبر الدنماركي بعد ذلك عن انزعاجه لأن أوكون كان يحاول التأثير على الحكام، مشيراً إلى أن الفرنسي جاء إليه ضاحكاً وهو يتكلم عن الكيفية التي أزاح من أمامه أحد منافسيه.

فقال: "كنت أتكلم مع أوكون وكان يضحك حول فكرة أنه قال لـ ’فيا’ بأن الوضع سيء جداً. إن كنتَ تعلم أنك قادر على التأثير بهذه السهولة على الحكام فإنك ستستغل ذلك، صحيح؟ وهذا ما قام به بالفعل!".

وأكمل: "لكن عليهم منحنا فرصة المنافسة، والضرر لم يكن كبيراً على الإطلاق. كان مجرد احتكاك من دون تضرر جدي. احتكّ جانحي الأمامي قليلاً ومن ثم طُلب مني دخول المنصة!".

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وكان ماغنوسن قد عبّر عن قلقه حيال الثبات في قرارات الحكام خلال جولة باكو، مشيراً إلى أن العلم الأسود والبرتقالي مثال آخر على صعوبة فهم القوانين من قبل السائقين والفرق.

فقال: "السيارة كانت بخير. الجانح الأمامي كان آمناً، ولم يكن مكسوراً".

وتابع: "بالعودة إلى جدة العام الماضي، فاز لويس هاميلتون بالسباق بنصف جانح أمامي، وبرأيي ذلك أمر صائب. دعونا نتسابق إن كنا قادرين".

وأردف: "الآن الوضع مختلف. في موناكو لم يتركونا ننطلق بسبب زخات خفيفة من المطر، ومن ثم يُطلب مني دخول منصة الصيانة بسبب خدشٍ في جانحي الأمامي".

تسبب ذلك بتخريب سباق ماغنوسن، وفشل الفريق بإتمام استراتيجية توقف واحد مع إطارات "هارد"، لينهي الدنماركي بالمركز 17.

حيث قال: "حاولنا إكمال السباق بمجموعة واحدة من إطارات ’هارد’، وهذه مهمة صعبة".

واختتم: "ما زلنا نحاول تلمس طريقنا لحصد النقاط. لا أحد يعلم ما قد يحصل. سنحاول مجدداً في السباق التالي".

وما زاد كابوس هاس سوءاً هو انسحاب ميك شوماخر من المركز الثامن مبكراً بسبب مشكلة في وحدة الطاقة، ما يعني أن الألماني فشل حتى الآن في تسجيل أية نقطة ضمن مسيرته المهنية.

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