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ماغنوسن: المركز الخامس مع "أفضل سيارات فرق الوسط" نتيجة "جنونية" في البحرين

يرى كيفن ماغنوسن أن فريقه هاس يمتلك أقوى سيارات فرق الوسط، وذلك بعد المركز الخامس في سباق البحرين الافتتاحي لموسم 2022 في الفورمولا واحد، نتيجةٌ وصفها "بالجنونية".

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
ماغنوسن: المركز الخامس مع "أفضل سيارات فرق الوسط" نتيجة "جنونية" في البحرين

تخلى فريق هاس عن ماغنوسن نهاية موسم 2020 حيث أمضى الموسم الماضي في منافسات سباقات السيارات الرياضية، ومن ثم وقع عقداً مع بيجو ضمن مشروعها الذي تهدف للمشاركة عبره في فئة السيارات الخارقة ضمن بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".

لكن الدنماركي عاد إلى الأضواء بعد فض العقد مع نيكيتا مازبين وراعي الفريق الأساسي أورالكالي عقب تداعيات الغزو الروسي لدولة أوكرانيا، حيث استدعاه الفريق للقيادة بديلاً عن الروسي.

وضمن معرض كلامه بعد السباق، قال ماغنوسن: "كان سباقاً ممتعاً للغاية، لقد استمتعت كثيراً. من الرائع تحقيق مثل هذا المركز، لقد قام الفريق بعمل هائل".

وتابع: "كنا أقوى فرق الوسط. كنت قريباً من مرسيدس طوال السباق. أعلم أن سيارة الأمان ساعدتنا بعض الشيء، لكن الوضع الحالي مختلف تماماً عما كنا نعاني منه في الماضي".

وأردف: "كنت أقول طوال الوقت أنني لا أكاد أصدق حصولي على فرصة التواجد هنا. المركز الخامس لهو نتيجة جنونية حقاً".

كيفن ماغنوسن، هاس

كيفن ماغنوسن، هاس

تصوير: صور موتورسبورت

وأشار ماغنوسن إلى أن عنقه "متيبّسة للغاية" لكنه أكد أن الوضع "أفضل مما كان يعتقده لناحية اللياقة البدنية".

فقال: "كنت قلقاً من أن تكون القيادة متعبة كثيراً".

وأكمل: "لكن في بعض الأحيان عندما تكون في مركز جيد، تشعر بدفعة طاقة جيدة، كان الوضع جيداً حقاً".

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وأكد ماغنوسن أن الفريق يحافظ على توقعاته ضمن الحدود الواقعية بالرغم من نتيجة البحرين القوية، مشيراً على ضرورة التركيز المتواصل في بقية السباقات.

فقال: "معركة الوسط تشغل تركيزنا الحالي، وقد كنا محظوظين اليوم بما حصل مع سيارتي ريد بُل".

وتابع: "إن نجحنا بتحقيق المركز السابع في جدة فسيكون ذلك أمراً رائعاً مثل اليوم". 

واختتم: "كنا محظوظين وحصلنا على أربع نقاط إضافية بدلاً من المركز السابع".

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