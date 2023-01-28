ماغنوسن: الضغوطات السابقة في الفورمولا واحد "كانت مرعبة جداً"

بدا وكأن مسيرة ماغنوسن في الفورمولا واحد قد انتهت في 2020، مع خروجه من فريق هاس بنهاية الموسم، ما دفعه للمشاركة ضمن سباقات السيارات الرياضية في الولايات المتحدة.

لكن وبعد إنهاء عقد نيكيتا مازيبين على ضوء الغزو الروسي لدولة أوكرانيا، عاد ماغنوسن إلى فريقه بعقد لعدة مواسم.

وتألق الدنماركي بالفعل في السباق الافتتاحي على أرض حلبة البحرين الدولية حيث أحرز المركز الخامس، كما حقق قطب انطلاق أول لسباق البرازيل.

وكان غونتر شتاينر مدير فريق هاس قد صرّح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في مقابلة سابقة بأن ماغنوسن بات "أقوى بكثير من الناحية الذهنية" منذ عودته، وجزء من ذلك يعود لكونه أصبح أباً خلال فترة غيابه.

وضمن مقابلة مع وسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح ماغنوسن بأن خبرته باتت تساعده، وأن الضغوطات الشخصية قد انخفضت. مؤكداً أن "الضغط الأكبر كان ناجماً عن توقعاتي الشخصية".

وأكمل: "منذ طفولتي كنت أعتقد بأن الحياة تتمحور حول الفورمولا واحد والوصول إلى القمة. كنت أعتقد بأن تحقيق لقب العالم هو أهم ما يمكن القيام به في هذه الحياة، وقد أدركت الآن أن المسألة لا تُقاس بهذه الطريقة".

وأردف: "ذلك أزاح بعضاً من الضغط عن كاهلي، وذلك أمر إيجابي حقاً. أنا الآن أستمتع بالفورمولا واحد أكثر بكثير من ذي قبل".

وكان ماغنوسن قد بدأ مسيرته في الفورمولا واحد مع مكلارين عام 2014 كأحد الناشئين اللامعين في برنامجها، خاصة حين حقق منصة تتويج له منذ سباقه الأول في أستراليا، ما جعله يعتقد بقدرته في المنافسة على اللقب.

لكنه تراجع بعد موسم واحد، حيث أمضى عاماً مع رينو قبل الانتقال إلى هاس في 2017.

واعترف بأنه يجد الفورمولا واحد الآن "أسهل وأمتع" وأن "حبه للرياضة يكبر، لأنه لا يوجد ما يُثقل كاهله".

فقال: "لا يوجد عبء على كاهلي كما كان الحال سابقاً".

واختتم: "بالطبع ما زالت لدي توقعات مرتفعة لنفسي وطموحات كبيرة، لكنها مختلفة، وأنا مسرور".

كيفن ماغنوسن، هاس تصوير: صور موتورسبورت