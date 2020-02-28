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ماغنوسن: أحداث جائزة بريطانيا الكبرى 2019 عزّزت قوة فريق هاس

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ماغنوسن: أحداث جائزة بريطانيا الكبرى 2019 عزّزت قوة فريق هاس
28-02-2020

يرى كيفن ماغنوسن أن ما حصل في جائزة بريطانيا الكبرى 2019، والذي كان محور أحد حلقات وثائقي نتفليكس "قد للنجاة"، قد عزّز في الحقيقة من قوة فريق هاس وقربت أفراده من بعضهم البعض.

كان الدنماركي في مركز أحداث درامية كبيرة لفريقه هاس، عندما وبخه غونتير شتاينر مدير الفريق، هو وزميله رومان غروجان بعد حادثتهما في سباق جائزة بريطانيا الكبرى.

وبالرغم من أن كاميرا "نتفليكس" لم تكن حاضرة في المكتب خلال التوبيخ الشديد، لكن الميكروفونات كانت قادرة على التقاط ما قيل.

وسُمع شتاينر يقول: "لقد سئمتُ من **** معكما كلاكما. لقد خذلتهم الفريق ****. خذلتموني ****، عندما أحميكما على الدوام، ولا يهمني على الإطلاق **** من على صواب أو من على خطأ. لا أود سماع ’أوه، لقد تحرك’ وكل ذلك الهراء ****".

وأكمل: "جين (هاس) ينفق الملايين من ماله الخاص **** ويودّ التوقف بسببكما أنتما الأحمقان ****. ليس لدي أي شيء **** لقوله لكما. إن لم يعجبكما. لا أودكما هنا. لا تعودا رجاءً".

ومع خروج ماغنوسن، صفق الباب خلفه بعنف، ما أدى إلى حوار محتدّ آخر بين شتاينر وبين مدرب ماغنوسن.

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وتعقيباً على الحدث حينها، أوضح ماغنوسن أن الكثير من الظروف اجتمعت معاً، لكن في نهاية المطاف، ما حصل عزز من وحدة وقوة الفريق.

حيث قال: "إنها قصة مثيرة للاهتمام حقاً. وكانت لها أهمية كبيرة جداً جداً. لكن كما تعلمون، لأننا كنا نعاني على عدة أصعدة، شعرنا بالاستياء حيال عدم سير الموسم بالشكل الصحيح".

وأكمل: "هناك الكثير من الأمور تجري خلف الكواليس مع الرعاة وغير ذلك. كما تعلمون جميع تلك الأمور تتراكم في عطلة نهاية الأسبوع وكل جزء منها يؤثر بعض الشيء".

وتابع: "لكن بالتأكيد، جعلنا ذلك أقوى. أقرب من بعضنا البعض.".

وأشار ماغنوسن إلى أن كاميرات "نتفليكس" تمكنت من التقاط اللحظات التي قد لا يحب الفرق والسائقون كشفها.

فقال: "إنهم بارعون في التخفي، وإظهار أمور لا تتوقعها".

واختتم: "لقد رأيت الحلقة (من الوثائقي) التي أظهر بها. حتى أنهم لم يضعوا الأمور السيئة جميعها!".

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