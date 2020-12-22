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ماغنوسن: أداء غروجان "مذهل" على مدار اللفة الواحدة

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ماغنوسن: أداء غروجان "مذهل" على مدار اللفة الواحدة
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أثنى كيفن ماغنوسن على زميله السابق في صفوف هاس، لكونه السبب في تحسّن أدائه خلال التصفيات، واصفاً الفرنسي بأنه "مذهل على مدار اللفة الواحدة".

لن يشارك كل من ماغنوسن وغروجان مع فريق هاس الموسم المقبل، حيث أكدت العلامة الأمريكية ضمّ ميك شوماخر ونيكيتا مازبين إلى صفوفها لموسم 2021.

وفي جولة أبوظبي الختامية، تكلم ماغنوسن مثنياً على زميله وواصفاً أداءه على مدار اللفة الواحدة "بالمذهل".

حيث قال: "أعتقد من خبرتي أن رومان سائق ذو سرعة هائلة على مدار اللفة الواحدة، هذا لا يعني أنه غير سريع في  السباقات، إنه سريع جداً في السباقات كذلك، لكن سرعته بشكل خاص على مدار اللفة الواحدة أمر مثير للإعجاب".

وتابع: "أعتقد أن وجوده كمعيار، خاصة خلال التصفيات، جعل من أدائي أفضل".

وأردف: "من الصعب تخيّل وجود سائق أسرع منه، لأنه وعندما تكون الظروف مواتية، فإنه مذهل على مدار اللفة الواحدة".

واستكمل: "أعتقد أن الفورمولا واحد تحمل بعض الجوانب الطريفة نوعاً ما، فقد ارتكب بضعة أخطاء في السابق جذبت الكثير من الانتباه، وأعتقد أنها أثّرت قليلاً على سمعته".

واستطرد: "أعتقد ومن خبرتي، أنه لا يوجد الكثير من السائقين القادرين على هزيمته على مدار اللفة الواحدة".

يشار إلى أن غروجان عانى من حادثة مروعة في سباق البحرين انشطرت على إثرها سيارته لنصفين واحترقت، ونجح بالخروج منها ببعض الحروق في يديه.

ونتيجة لذلك لم يتمكن من المشاركة في آخر جولتين له مع فريق هاس.

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين كيفن ماغنوسن , رومان غروجان
قائمة الفرق فريق هاس اف1
الكاتب خلدون يونس

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