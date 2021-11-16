ماسي ينفي محاباة ريد بُل على صعيد تغييرات الأجنحة الخلفيّة في الفورمولا واحد

تمّ إقصاء لويس هاميلتون سائق مرسيدس من التجارب التأهيليّة يوم الجمعة بعد فشل نظام "دي آر اس" على سيارته في اجتياز الفحوصات التقنيّة بعد الحصّة.

نتيجة لذلك تعيّن عليه الانطلاق من المركز العشرين الأخير في سباق السبت القصير، ووصف وولف ذلك القرار بـ "القاسي"، قائلًا أنّه سُمح للفرق في السابق بتصليح المكوّنات المكسورة على سياراتها في خطّ الحظائر المغلق في حال إمكانيّة تسبّب مشكلة في تحقيق.

وسُمح لريد بُل بإجراء تصليحات على الجناح الخلفي في السباقَين الماضيين في الولايات المتّحدة والمكسيك.

وترك قرار المراقبين في البرازيل وولف غاضبًا، حيث قال بأنّ "المنطق اعتُمد في الماضي، لكنّه لم يكن حاضرًا بالأمس أو اليوم".

لكنّ ماسي نفى أن تكون ريد بُل قد حصلت على معاملة تفاضليّة، قائلًا أنّه لا يوجد عدم ثبات في طريقة عمل "فيا".

وقال الأسترالي في هذا الصدد: "جميع التقارير التي يرسلها جو باور كمندوبنا التقنيّ قبل السباق تُفسّر بشكلٍ واضح إمكانيّة إجراء التصليحات أو التبديلات في ظروف خطّ الحظائر المغلق".

وأضاف: "ذلك مدرجٌ أمام الجميع. لذا من ذلك المنظور فأجل نتلقى طلبات دوريّة لذلك، ويزداد هذا ضمن عطلة نهاية الأسبوع ذات السباق القصير بالنظر إلى انطلاق قوانين خطّ الحظائر المغلق مبكّرًا".

وأردف: "لذا من منظورنا فإنّنا نتعامل مع كلّ طلبٍ بشكلٍ متساوٍ، وثابت وننظر في كلّ حالة".

وأكمل: "لو شاهدنا تكرار ذات المشاكل بشكلٍ متواترٍ مع ذات الفريق لعددٍ من الأحداث فإنّنا نطلب منه إجراء تعديلات دائمة على ذلك المكوّن. لذا هناك الكثير من الأشياء الجارية. لا أعتقد بأنّ هناك سوء ثبات على صعيد القرارات".

واعترف ماسي بأنّ الفرق المتنافسة على اللقب وكذلك السائقين "يفعلون كلّ شيء" مع احتدام المعركة.

وشهد السباق خروج لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن في المنعطف الرابع عندما بدا أنّ الأخير دفع غريمه خارج المسار.

كما تلقّى الهولندي علمًا أبيض وأسود لتحذيره حيال تموّجه المفرط أمام غريمه. وجاءت عطلة نهاية أسبوع البرازيل المليئة بالأحداث على إثر سلسلة من الحوادث بين الثنائيّ، إلى جانب الحرب الكلاميّة بين الفريقين خارج المسار.

وقال ماسي: "كانت المعركة على صدارة السباق متقاربة للغاية وحامية على لقب البطولة. أعتقد بأنّ كلّ شيء شاهدناه على مدار عطلة نهاية هذا الأسبوع بين الفريقَين يدخل المعادلة".

وأضاف: "حالما تُصبح لديك معركة حامية على اللقب بين سائقَين وفريقين، فسيُحاول كلٌ منهم فعل كلّ ما هو ممكن من منظورٍ كلٍ منهما للفوز، وذلك مُتفهّم".

وأصرّ ماسي على أنّه هو والمراقبون يتعاملون مع الجميع على حدّ السواء، حيث قال: "كلّ متنافس، وكلّ سائقٍ يُعامل بشكلٍ متساوٍ وعادل طوال الوقت. من الواضح أنّك إن كنت متلقي العقوبة فإنّك ستشعر بأنّه تمّت معاملتك بشكلٍ غير عادل. ذلك جزء من دورنا".