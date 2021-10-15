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ماسي ينفي انتقادات ألونسو حيال حكّام الفورمولا واحد

من قبل:
, محرر

نفى مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد انتقادات فرناندو ألونسو التي طالت الحكّام، قائلاً أن "الجميع سواسية تحت القوانين".

ماسي ينفي انتقادات ألونسو حيال حكّام الفورمولا واحد

لم يبدُ ألونسو مسروراً من ثبات تطبيق القوانين في بعض السباقات خلال موسم 2021 الحالي، خاصة فيما يتعلق بخروج السائقين عن المسار واكتساب أفضلية جراء ذلك.

وكان الإسباني غاضباً بشكل خاص بعد أن تجاوزه دانيال ريكاردو سائق مكلارين في النمسا، كما عبّر عن استغرابه كذلك من عدم تعرض لاندو نوريس إلى عقوبة، بل مجرد تنبيه، بعد أن قطع خط مدخل الحظائر في سباق روسيا، الأمر الذي عادة ما يعني تعرض السائق لعقوبة.

وبعد سوتشي، قال سائق ألبين: "هناك قوانين مختلفة تطبق على كل سائق لوحده، إن صح التعبير".

وتابع: "دعونا نرَ، السائق التالي الذي يقطع الخط الأبيض لمدخل الحظائر، سنرى ما هي جنسيته، ونوعية العقوبة التي سيتلقاها".

وعندما سمع ماسي تعليقات ألونسو، أشار إلى أن هذا رأيه الخاص، لكنه نفى وجود أيّ نوعٍ من التحيز لدى الحكام.

فقال: "لن أدخل حتى في نقاش مثل هذا. كل سائق له رأيه الخاص ووجهة نظره وتعليقاته، سواء بينه وبين نفسه أو أمام وسائل الإعلام، ولا بأس في ذلك".

وتابع: "القوانين تطبق على الجميع بشكل عادل. نحن نتعامل مع كل واقعة على حدة، وننظر فيها وفي ملابساتها".

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وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت تعليقات ألونسو أضافت المزيد من الضغوط على الحكام، نفى ماسي ذلك.

فقال: "كلا على الإطلاق. نحن محظوظون بتواجد مجموعة رائعة من الحكام معنا طول الموسم. يمكنني القول لكم أنهم لا يشعرون بأي ضغط إضافي على الإطلاق حيال أي تعليق".

ولم يكن ألونسو السائق الوحيد الذي شكك في ثبات تطبيق القوانين، حيث وُجهت للحكام انتقادات في تركيا حين تلقى بيير غاسلي سائق ألفا تاوري عقوبة خمس ثوانٍ بعد ارتطامه بسيارة ألونسو خلال الانطلاقة فيما بدت أنها مجرد حادثة تسابق اعتيادية خلال اللفة الأولى.

لكنّ ماسي - الذي شرح أسباب تطبيق العقوبة على غاسلي - أكد ثقته في قوة ونجاح نظام الاستعانة بحكام مختلفين في كل جولة من الموسم.

حيث قال: "بالتأكيد، وكما قلت سابقاً، فإن الحكام مستقلون تماماً وبمقدورهم البحث ومراجعة أي شيء، لهذا السبب هم مستقلون في قراراتهم. إنهم ينظرون في كل شيء، وضمن كل حالة على حدة".

وتابع: "نعم، يمكن نوعاً ما مقارنة بعض الحوادث، لكن الحكام يراجعون كل واقعة على حدة ويطلعون على كافة المعلومات والبيانات المتاحة، ومن ثم يتخذون قرارهم".

وأردف: "يمكن لكل فريق الكلام عن وجهة نظره حيال ثبات القوانين. لكن، نحن لدينا مجموعة عامة من المعايير، والجميع على دراية بها".

واختتم: "إن كان هناك أي شيء لا يبدو صحيحاً، فإننا نناقشه بكل شفافية وصراحة. وإن دعت الضرورة تغيير بعض الأمور، فإننا نقوم بذلك".

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