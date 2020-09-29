ماسي ينفي ادعاءات هاميلتون بأن الحكام "يريدون إيقافه"

تلقى هاميلتون عقوبتين بالتوقف لخمس ثوانٍ في خط الحظائر خلال سباق جائزة روسيا الكبرى، وذلك بعد إجراءات تدربه على الانطلاقة في غير الموقع المخصص لذلك، وأثر ذلك على سباقه لينهيه ثالثاً بعد انطلاقه من المركز الأول.

وكان الحكم الأولي ينص كذلك على نقطتي عقوبة، ما كان ليرفع عدد نقاط عقوباته إلى 10 خلال فترة 12 شهراً، وبالتالي فإنه كان ليعرض نفسه لخطر الحرمان من المشاركة بسباق في حال تلقى نقطتين إضافيتين قبل جولة تركيا.

لكن وفي نهاية المطاف، تراجع الحكام عن نقطتي العقوبة، واستبدلوها بغرامة مالية لفريقه مرسيدس.

من جهة أخرى، كان هاميلتون قد تلقى عقوبة التوقف لعشر ثوانٍ كذلك في جائزة إيطاليا الكبرى بسبب دخوله خط الحظائر بالرغم من أنه كان مغلقاً.

وحين سُئِل عن رأيه إن كانت العقوبة أكبر مما ينبغي في سوتشي، أجاب هاميلتون: "بالطبع. لكن ذلك متوقع. إنهم يحاولون إيقافي، أليس كذلك؟".

وتابع: "لكن لا بأس. عليّ مواصلة العمل والحفاظ على تركيزي، وسنرى كيف ستسير الأمور".

وحين سمع بتعليقات هاميلتون، ردّ ماسي بأنه متواجد على الدوام إن كان لدى أيّ سائق مشكلة يودّ مناقشتها.

فقال: "من وجهة نظري المسألة بسيطة. إن أراد لويس إثارة مسألة ما، كما قلت له من قبل، وقلت لجميع السائقين عدة مرات، فإن الباب مفتوح دائماً، وأنا أكثر من مسرور لمناقشة أي شيء".

وتابع: "لكنني أعتقد أنه ومن وجهة نظر الاتحاد الدولي للسيارات، نحن موجودون هنا من أجل ضمان تنفيذ القوانين الرياضية، والإشراف عليها".

واستكمل: "لدينا الحكام الذين يعتبرون هيئة قضائية مستقلة. وقد حصل خرق، ولا يهم إن كان لويس هاميلتون أو أيّ من السائقين الـ 19 الآخرين. إن حصل خرق للقوانين، حينها تتم دراسته وفق معطياته".

واختتم: "إضافة لذلك، أود القول أن تطبيق الحكم يتم بشكل عادل ومتناسب للظروف التي حصل بها الخرق، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل الأساسية التي ساهمت بذلك".