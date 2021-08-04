ماسي يُصرّ على أنّ حلبة سبا آمنة

تمّ نقل جاك أيتكن ودافيدي ريغون إلى المستشفى ضمن الحادث الكبير عند منعطف "راديون" والذي جمع الكثير من السيارات.

وكان أيتكن السائق الاحتياطيّ لفريق ويليامز الأكثر تضرّر، حيث تعرّض لعدّة كسورٍ في عظم الترقوة وعموده الفقري. وتمّ تسريحه من المستشفى لاحقًا والسماح له بالعودة إلى المملكة المتّحدة لمواصلة تعافيه.

تأتي هذه الحادثة بعد واقعة مشابهة في سباق الفورمولا 2 عام 2019 في ذات الموقع والتي راح ضحيّتها أنطوان هوبير وتسبّبت في إصابات خطرة لخوان مانويل كوريا.

نتيجة لذلك عاد الجدل بشأن مدى سلامة ذلك الجزء من الحلبة البلجيكيّة الذي لا يملك فيه السائقون الكثير من الوقت للاستجابة في حال اصطدمت سيارة أمامهم بالجدار وارتدّت إلى المسار.

واقترح كالوم إيلوت السائق الاحتياطي لألفا روميو والمشارك في سباق الـ 24 ساعة كذلك بأن يتمّ إجراء بعض التعديلات.

وكتب إيلوت على حسابه في تويتر: "الأمر الأهمّ هو أنّ الجميع غادر سياراته. سيتمّ فحص دافيدي ريغون وجاك أيتكن في المستشفى وآمل أن يكونا بخير".

وأردف: "كما أنّني أودّ القول أنّ هناك حاجة للتغييرات عند هذا المنعطف وأنا متفاجئٌ جدًا من عدم إحداث أيّ تغييرٍ حتّى الآن. ما حدث يكفي".

وكانت حلبة سبا قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن برنامج تطوير بـ 80 مليون يورو، وسيشمل زيادة المناطق الحصويّة عند العديد من المنعطفات، بما فيها راديون، وذلك للإيفاء بمتطلّبات "فيم" لسباقات الدرّاجات الناريّةز

وعندما سُئل عن تعليقات إيلوت من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" بالنظر إلى أنّ سبا هي الجولة المقبلة ضمن روزنامة الفورمولا واحد، حافظ ماسي على موقفه بأنّ الحلبة تتمتّع برخصة من "فيا".

وقال: "أُجريت بعض الأعمال على حلبة سبا في العديد من المناطق. لكنّ حلبة سبا تتمتّع برخصة من الدرجة الأولى".

وأضاف: "هناك بعض التغييرات والتحسينات التي يتمّ إجراؤها عامًا تلو الآخر، لكنّني أعتقد بأنّ ذلك هو الوضع الحالي، والحلبة آمنة من منظور فيا".

وأكمل: "لا أحد منّا يُحبّ رؤية حوادث كبيرة، وأنا ممتنٌ لأنّ السائقين بخيرٍ نسبيًا. شاهدت عدّة تقارير إعلاميّة اليوم وهما بخير وذلك هو الأمر الأهم. أمامهما فترة تعافٍ طويلة".