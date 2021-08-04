تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / وولف: حادثة بوتاس في المجر لن تؤثّر على قرارنا بشأن تشكيلة 2022
فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى أخبار عاجلة

ماسي يُصرّ على أنّ حلبة سبا آمنة

عبّر مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد ومندوب السلامة عن ثقته في أنّ حلبة سبا-فرانكورشان تبقى آمنة وذلك على إثر الحادث المروّع الذي شهده سباق الـ 24 ساعة نهاية الأسبوع الماضي.

ماسي يُصرّ على أنّ حلبة سبا آمنة

تمّ نقل جاك أيتكن ودافيدي ريغون إلى المستشفى ضمن الحادث الكبير عند منعطف "راديون" والذي جمع الكثير من السيارات.

وكان أيتكن السائق الاحتياطيّ لفريق ويليامز الأكثر تضرّر، حيث تعرّض لعدّة كسورٍ في عظم الترقوة وعموده الفقري. وتمّ تسريحه من المستشفى لاحقًا والسماح له بالعودة إلى المملكة المتّحدة لمواصلة تعافيه.

تأتي هذه الحادثة بعد واقعة مشابهة في سباق الفورمولا 2 عام 2019 في ذات الموقع والتي راح ضحيّتها أنطوان هوبير وتسبّبت في إصابات خطرة لخوان مانويل كوريا.

نتيجة لذلك عاد الجدل بشأن مدى سلامة ذلك الجزء من الحلبة البلجيكيّة الذي لا يملك فيه السائقون الكثير من الوقت للاستجابة في حال اصطدمت سيارة أمامهم بالجدار وارتدّت إلى المسار.

واقترح كالوم إيلوت السائق الاحتياطي لألفا روميو والمشارك في سباق الـ 24 ساعة كذلك بأن يتمّ إجراء بعض التعديلات.

وكتب إيلوت على حسابه في تويتر: "الأمر الأهمّ هو أنّ الجميع غادر سياراته. سيتمّ فحص دافيدي ريغون وجاك أيتكن في المستشفى وآمل أن يكونا بخير".

وأردف: "كما أنّني أودّ القول أنّ هناك حاجة للتغييرات عند هذا المنعطف وأنا متفاجئٌ جدًا من عدم إحداث أيّ تغييرٍ حتّى الآن. ما حدث يكفي".

وكانت حلبة سبا قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن برنامج تطوير بـ 80 مليون يورو، وسيشمل زيادة المناطق الحصويّة عند العديد من المنعطفات، بما فيها راديون، وذلك للإيفاء بمتطلّبات "فيم" لسباقات الدرّاجات الناريّةز

وعندما سُئل عن تعليقات إيلوت من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" بالنظر إلى أنّ سبا هي الجولة المقبلة ضمن روزنامة الفورمولا واحد، حافظ ماسي على موقفه بأنّ الحلبة تتمتّع برخصة من "فيا".

وقال: "أُجريت بعض الأعمال على حلبة سبا في العديد من المناطق. لكنّ حلبة سبا تتمتّع برخصة من الدرجة الأولى".

وأضاف: "هناك بعض التغييرات والتحسينات التي يتمّ إجراؤها عامًا تلو الآخر، لكنّني أعتقد بأنّ ذلك هو الوضع الحالي، والحلبة آمنة من منظور فيا".

وأكمل: "لا أحد منّا يُحبّ رؤية حوادث كبيرة، وأنا ممتنٌ لأنّ السائقين بخيرٍ نسبيًا. شاهدت عدّة تقارير إعلاميّة اليوم وهما بخير وذلك هو الأمر الأهم. أمامهما فترة تعافٍ طويلة".

المشاركات
التعليقات
وولف: حادثة بوتاس في المجر لن تؤثّر على قرارنا بشأن تشكيلة 2022

المقال السابق

وولف: حادثة بوتاس في المجر لن تؤثّر على قرارنا بشأن تشكيلة 2022
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ويليامز تسرّح تيكتوم من برنامجها للناشئين في الفورمولا واحد

8 س
2
فورمولا 1

ألبين: ألونسو كان "مذهلًا" في دفاعه أمام هاميلتون

7 س
3
فورمولا 1

تحليل السباق: القرار "المؤلم" الذي أدّى إلى فوز أوكون في المجر

4
فورمولا 1

وولف: حادثة بوتاس في المجر لن تؤثّر على قرارنا بشأن تشكيلة 2022

5 س
5
فورمولا 1

هوندا ستتحقق إن كان محرك فيرشتابن المتشقق قابلاً للإصلاح

أحدث الأخبار
ماسي يُصرّ على أنّ حلبة سبا آمنة
فورمولا 1

ماسي يُصرّ على أنّ حلبة سبا آمنة

2 س
وولف: حادثة بوتاس في المجر لن تؤثّر على قرارنا بشأن تشكيلة 2022
فورمولا 1

وولف: حادثة بوتاس في المجر لن تؤثّر على قرارنا بشأن تشكيلة 2022

5 س
ألبين: ألونسو كان "مذهلًا" في دفاعه أمام هاميلتون
فورمولا 1

ألبين: ألونسو كان "مذهلًا" في دفاعه أمام هاميلتون

7 س
ويليامز تسرّح تيكتوم من برنامجها للناشئين في الفورمولا واحد
فورمولا 1

ويليامز تسرّح تيكتوم من برنامجها للناشئين في الفورمولا واحد

8 س
مرسيدس متفاجئة من عدم اختيار ريد بُل لجناح الارتكازيّة القصوى في المجر
فورمولا 1

مرسيدس متفاجئة من عدم اختيار ريد بُل لجناح الارتكازيّة القصوى في المجر

8 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

الأكثر شعبية اليوم

ويليامز تسرّح تيكتوم من برنامجها للناشئين في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ويليامز تسرّح تيكتوم من برنامجها للناشئين في الفورمولا واحد

ألبين: ألونسو كان "مذهلًا" في دفاعه أمام هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1

ألبين: ألونسو كان "مذهلًا" في دفاعه أمام هاميلتون

تحليل السباق: القرار "المؤلم" الذي أدّى إلى فوز أوكون في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: القرار "المؤلم" الذي أدّى إلى فوز أوكون في المجر

وولف: حادثة بوتاس في المجر لن تؤثّر على قرارنا بشأن تشكيلة 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: حادثة بوتاس في المجر لن تؤثّر على قرارنا بشأن تشكيلة 2022

هوندا ستتحقق إن كان محرك فيرشتابن المتشقق قابلاً للإصلاح
فورمولا 1 فورمولا 1

هوندا ستتحقق إن كان محرك فيرشتابن المتشقق قابلاً للإصلاح

مرسيدس متفاجئة من عدم اختيار ريد بُل لجناح الارتكازيّة القصوى في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس متفاجئة من عدم اختيار ريد بُل لجناح الارتكازيّة القصوى في المجر

برون يدافع عن ألونسو حيال اعتراضات هاميلتون على حركات الإسباني الدفاعية في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

برون يدافع عن ألونسو حيال اعتراضات هاميلتون على حركات الإسباني الدفاعية في المجر

ماسي يُصرّ على أنّ حلبة سبا آمنة
فورمولا 1 فورمولا 1

ماسي يُصرّ على أنّ حلبة سبا آمنة

أحدث الأخبار

ماسي يُصرّ على أنّ حلبة سبا آمنة
فورمولا 1 فورمولا 1

ماسي يُصرّ على أنّ حلبة سبا آمنة

وولف: حادثة بوتاس في المجر لن تؤثّر على قرارنا بشأن تشكيلة 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: حادثة بوتاس في المجر لن تؤثّر على قرارنا بشأن تشكيلة 2022

ألبين: ألونسو كان "مذهلًا" في دفاعه أمام هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1

ألبين: ألونسو كان "مذهلًا" في دفاعه أمام هاميلتون

ويليامز تسرّح تيكتوم من برنامجها للناشئين في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ويليامز تسرّح تيكتوم من برنامجها للناشئين في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.