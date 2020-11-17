ماسي يردّ على تعليقات فيتيل بشأن قانون سيارة الأمان

تسمح القوانين للسيارات المتأخّرة بإعادة نفسها إلى لفّة الصدارة خلف سيارة الأمان، وتسبّب ذلك في جدلٍ خلال سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، بعد عبور السيارات قرب المارشلز على سرعة عالية.

وقال فيتيل أنّه "من المخجل" أن يُضطرّ السائقون لإكمال لفّة إضافيّة عوضًا عن تعديل نظام التوقيت ومنحهم لفّة إضافيّة.

وأكّد ماسي أنّه قد تمّت مراجعة إعادة الانطلاقة في إيمولا بشكلٍ كامل من قبل "فيا"، وأنّه سيتمّ إجراء بعض التعديلات من أجل ضمان عودة السيارات إلى لفّة الصدارة بشكلٍ آمنٍ أكثر.

وقال الأسترالي: "أجرينا بعض التعديلات في الإجراءات وتباحثنا في ذلك مع مدراء الفرق والسائقين في اجتماعَي الخميس والجمعة على التوالي، ودعمت المجموعتان ذلك".

وأضاف: "غيّرنا عوامل في الإجراءات في ما يتعلّق بما لا يُمكن فعله في المستقبل، لموسم 2021 وما بعده. إنّه موضوعٌ مطروحٌ على اللجنة الرياضيّة الاستشاريّة، وهي مجموعة تمثّل فيا والفورمولا واحد وجميع مدراء الفرق".

لكنّ ماسي قال أنّ اقتراح فيتيل بتغيير نظام التوقيت ببساطة وزيادة لفّة قد نُوقش بالفعل لكنّ الفرق رفضته، ذاكرًا مسائل مثل الوقود وإدارة الإطارات كعوامل مؤثّرة.

وقال حيال ذلك: "بحسب ما علمته فقد تمّ النظر في ذلك قبل بضعة أعوام عندما تمّ طرح القانون للمرّة الأولى".

واضاف: "كانت هناك فرقٌ معارضة لتلك الفكرة عندما تمّ تباحثها سابقًا بحسب ما علمت".

واختتم بالقول: "نتحدّث عن تآكل الإطارات، وكذلك كميّات الوقود، والعواقب الإضافيّة لذلك".