ماسي: يحق للفورمولا واحد أن تفخر بالتطبيق الممتاز لبروتوكولات "كوفيد-19"

كان ماسي أحد الأسماء الرئيسية إلى جانب البطولة والفرق، التي لعبت دوراً أساسياً في إنشاء وتطبيق بروتوكولات خاصة لمنع انتشار "كوفيد-19"، وذلك ما سمح بإطلاق الموسم من بوابة جائزة النمسا الكبرى بسباقين على حلبة ريد بُل تلاهما مباشرة سباق ثالث في المجر.

وتضمنت بروتوكولات الوقاية إلزاماً بارتداء الكمامات لجميع الأشخاص والحفاظ على مسافات تباعدٍ بينهم، إضافة إلى وضع حدّ أقصى لعدد الأشخاص الذين يمكن أن يتواجدوا ضمن الحلبة.

ومن بين آلاف اختبارات الكشف التي أجريت حتى الآن، لم يُعلن عن أية نتائج إيجابية للإصابة بالمرض، إلا لشخصين - لم يكونا متواجدين في النمسا - قبل سباق المجر، إذ لم يؤثر ذلك على سير عطلة نهاية الأسبوع.

"أعتقد أننا كرياضة، يحق لنا الفخر وبشكل كبير بما حققناه خلال هذه السباقات الثلاثة" قال ماسي.

وأكمل: "بالنظر إلى الجدول الزمني، من الواضح أن العمل الجماعي الذي قمنا به مع "فيا" والفورمولا واحد - فيما يتعلق بخطط إقامة السباقات، الطرق الواجب اتباعها، البروتوكولات، الدعم من قبل جميع الفرق، الصحفيين، فئات الدعم - كان رائعاً".

وتابع: "نعم، لقد كانت تجربة تعلمنا منها جميعنا. أدخلنا بعض التعديلات الطفيفة خلال الفترة الماضية، لكن وبشكل عام، كتنظيم وتسيير، أعتقد أن كل شيء كان صحيحاً. وأنا فخور بما قمنا به".

بالمقابل، أشار ماسي إلى أن الإصابتين اللتين تمّ تأكيدهما حتى الآن، دليل على أن الخطر ما زال موجوداً مع الاقتراب من سباقي سيلفرستون، وأنه لا يتوجب على البطولة التراخي في تطبيق البروتوكولات الضرورية.

فقال: "هناك مستوى معين من الثقة. أعتقد أنه لا يجب علينا التراخي، وذلك ربما هو الجانب الأهم".

وأكمل: "حقيقة أننا أكملنا ثلاثة سباقات مع إصابتين فقط - خارج البادوك - تشير إلى أن فيروس ’كورونا’ ما زال حولنا ويتربّص بنا".

واختتم: "لذا، لا يمكننا التراخي مع الاقتراب من سيلفرستون. مصدر القلق الأكبر بالنسبة لي هو تراخي الناس، علينا أن نتمسك بالعملية التنظيمية والبروتوكولات التي اعتمدناها".