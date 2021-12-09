ماسي يحذّر المتنافسين على اللقب من إمكانية خصم النقاط في أبوظبي

يتوجّه المتنافسان على اللقب لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن إلى سباق أبوظبي الختامي وهما متعادلان في النقاط.

وإذا لم يُكمل السائقان السباق، إمّا بسبب مشكلة متعلقة بالموثوقية أو حادثة، فإنّ فيرشتابن سيحسم اللقب كونه سجّل انتصارات أكثر من غريمه سائق مرسيدس.

وقد أثارت سلسلة الحوادث التي جمعت فيرشتابن وهاميلتون على مدار الموسم، بما فيها حادثتهما في سباق جدّة الأخير، المخاوف بأن تتكرر تلك السيناريوهات في أبوظبي.

لكن وضمن تحذير صريح تم توجيهه إلى كلا الفريقين لضمان عدم حصول أمرٍ غير مرغوب فيه، فقد أوضح ماسي أن "فيا" لن تتسامح مع أيّ سلوك تراه غير منصفٍ.

إذ وضمن ملاحظات الحدث التي تُرسل عادة إلى جميع المتنافسين قُبيل كل نهاية أسبوع، ذكر ماسي بنودًا محددة من القوانين الرياضية التي رغب بتذكير الفرق بها.

وأشار ماسي تحديدًا إلى القوانين المتعلقة بسلوك جميع أعضاء الفرق، والسلوك الرياضي والحجم المحتمل للعقوبات.

وجاء في ملاحظات ماسي:

المادة 9.15.1: "على المتنافسين أن يكونوا مسؤولين عن كل التصرفات والإغفالات من جانب أيّ شخص مشارك أو يزوّد خدمة مرتبطة بالمنافسة أو البطولة، بما فيهم وتحديدًا موظفيهم، وبشكل مباشر أو غير مباشر، السائقون، الميكانيكيون، المستشارون، مزودو الخدمة، إلى جانب أي شخص سمح له المتنافس بوصول إلى المنطقة المحفوظة".

المادة 12.2.1 - خرق القوانين وتحديدًا المادة 12.2.1.1: "أي خرق لمبادئ الإنصاف في المنافسة أو سلوك بطريقة غير رياضية أو محاولة للتأثير على نتيجة المنافسة بطريقة تنافي الأخلاق الرياضية".

المادة 12.4.5: "ضمن جميع بطولات، كؤوس، تحديات، جوائز أو سلاسل فيا، قد يقرر الحكام كذلك توقيع العقوبات التالية: تعليق المشاركة في بطولة أو أكثر، خصم من نقاط البطولة، الكأس، التحدي أو السلسلة".

المادة 12.4.5.أيه: "لا ينبغي خصم النقاط بشكل منفصل من السائقين والمتنافسين، إذ يُحفظ ذلك في ظروف استثنائية".

ويمكن الاستنباط من ملاحظات ماسي إلى الفرق بأنّ "فيا" ستراقب عن كثب أيّ سلوك قد تعتبره غير رياضي، وأن أيّة عقوبة تُوقّع ستؤثّر على الأرجح على كل من ترتيب السائقين والصانعين.