ماسي ملتزم بالوضع الحالي لقوانين التسابق في الفورمولا واحد

تمت مناقشة تلك المسألة بشكل مُطوّل خلال اجتماع الجمعة الاعتيادي على هامش جائزة قطر الكبرى، مباشرة عقب تأكيد مراقبي جائزة البرازيل الكبرى أنه لن تكون هنالك مراجعة لواقعة ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون على حلبة إنترلاغوس.

واعترف بعض السائقين عقب الاجتماع بأنهم ما يزالون لا يعلمون تحديدًا متى سيتمّ توقيع العقوبات.

مع ذلك، أصرّ ماسي على أنّه تم توضيح الوضع لهم بشكل جيّد.

فقال: "لقد حصلوا على توضيح للوضع، وما هو متوقّع. أعتقد بأن الأطراف الأخرى بعضها يتفق وبعضها يختلف. وهذا هو الحال دومًا مع كل واقعة تحصل".

وأضاف: "لقد منحناهم إرشادات مُجملة، ولكننا كنا واضحين جدًا من حيث حقيقة أن كل واقعة سيتم الحكم عليها بشكل منفصل وفقًا لظروفها".

هذا ونفى ماسي أن عدم معاقبة فيرشتابن في البرازيل يُشير إلى أن القوانين قد تراخت مؤخّرًا.

فقال: "لن أقول بأنها تراخت أكثر، ولكن فقط يتم النظر في كل واقعة بشكل منفصل وفق ظروفها".

وتابع: "كما فعلنا مع كل واقعة، هنالك مجموعة من المراقبين المستقلين. وعلى عكس ما يظنّه الكثيرون، فلست أنا من يجلس كحكم".

وعند سؤاله إذا ما كانت حركة فيرشتابن في البرازيل لتُعامل بشكل مختلف في حال كانت هنالك منطقة خروج آمن مختلفة - منطقة حصوية عوضًا عن الأسفلت على سبيل المثال - اعترف ماسي بأنه ربما كان ليتم التعامل معها بشكل مختلف.

حيث قال: "ممكن جدًا، نعم. لكننا بحاجة إلى النظر في كامل الوضع والسيناريو الواقع، سواء كان ذلك متعلق بمنطقة الخروج الآمن، الطقس، إلى آخر ذلك".