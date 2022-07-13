ماسي مدير السباقات السابق للفورمولا واحد يعلّق على ترك العمل مع "فيا"

تلقى مايكل ماسي منصب الراحل تشارلي وايتينغ مدير السباقات، بعد وفاته في 2019 خلال جائزة أستراليا الكبرى، وقام بعمله طوال ثلاث مواسم حتى نهاية سباق أبوظبي الختامي في 2021، والذي تسبب بجدل كبير أدى في النهاية لإقالته من منصبه شهر فبراير/شباط التالي.

وعاد إلى أستراليا شهر أبريل/نيسان لكنه بقي يعمل كموظف مع "فيا"، بينما بقي دوره المستقبلي قيد النقاشات.

لكن "فيا" أكدت يوم أمس الثلاثاء ترك ماسي رسمياً لعمله مع المنظمة.

وعلقّ ماسي على ذلك في بيان وصل إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم"، جاء فيه: "لقد تشرفتُ وكان من دواعي سروري تمثيل ’فيا’ كمدير لسباقات المقعد الأحادي وسباقات الفورمولا واحد ومندوب السلامة، منذ رحيل تشارلي الصادم والمفاجئ في ملبورن 2019".

وأكمل: "عملتُ في عدة مشاريع حول العالم مع المنظمة وأعضائها لما يزيد عن عقد من الزمن قبيل تعييني بذلك الموقع، قررتُ الآن ترك العمل مع المنظمة والانتقال إلى أستراليا كي أكون قريباً من أسرتي وأصدقائي".

وتابع: "أنا فخور بالعمل والشراكة لعدة سنوات مع العديد من أعضاء ’فيا’ والفورمولا واحد، المشاركين، المروجين والحلبات المستضيفة وكذلك مع زملائي في ’فيا’".

وأردف: "لطالما كنتُ أثمّن هذه العلاقة الطويلة والصداقة التي كوّنتها في مسيرتي حتى الآن".

كما وجّه ماسي الشكر إلى الراحل وايتينغ على فرصة العمل معه كنائب مدير السباقات، حيث شدّد على أن ترقيته للعمل مكان الراحل كانت مبكّرة للغاية عما كان مخططاً له.

فقال: "بشكل خاص، أنا ممتنّ إلى الأبد إلى هيربي بلاش والراحل تشارلي وايتينغ على تعييني كخلفٍ مستقبلي في 2018، وهو منصبٌ كنت أتطلع إليه عبر المراقبة والتعلم من تشارلي لسنوات طويلة قبل رحيله الصادم".

وأكمل: "أريد كذلك توجيه تقديري الصادق على الدعم والتوجيه اللذين لقيتهما خلال عملي مع جان تود رئيس ’فيا’ السابق، وكذلك ستيفانو دومينيكالي وكامل فريق العمل على سباقات المقعد الأحادي ضمن ’فيا’".

وتابع: "كذلك الأمر، أوجه تقديري إلى عشرات الآلاف من المتطوعين والمسؤولين الذين بسببهم أقيمت سباقات السيارات في جميع أنحاء العالم، حيث لطالما كانت سلامة المشاركين والمسؤولين تمثل الأولوية القصوى بالنسبة لنا".

واسترسل: "شكراً إلى رئيس ’فيا’، محمد بن سُليّم وفريق عمله على دعمه الشخصيّ منذ استلامهم لعملهم، وأتمنى لهم الأفضل في المستقبل".

واختتم: "الدعم الشخصي من قبل عائلتي، أصدقائي وزملائي حول العالم خلال هذه المسيرة وبشكل خاص خلال الأشهر الأخيرة لا يمكن وصفه إلا بالرائع، وهو أمر سأذكره على الدوام".

ويبدو حتى الآن أن ماسي لم يقرر بعد الطريق الذي سيسلكه في مسيرته المهنية.