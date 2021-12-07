ماسي: محادثة تغيير مركز فيرشتابن على شبكة الانطلاق في جدة "طبيعيّة بالكامل"

تسبّب ماسي في بعض الدهشة ليلة الأحد خلال فترة العلم الأحمر الثاني عندما عرض على ريد بُل خيار مبادلة مركز ماكس فيرشتابن.

وبعد أن اعتُبر أنّ الهولندي كسب أفضليّة غير عادلة عندما تجاوز هاميلتون خارج المسار عند المنعطف الأوّل، قدّم ماسي لريد بُل فرصة تراجعه إلى المركز الثالث أو البقاء في الأوّل.

وفي حال اختار الفريق البقاء في الصدارة لنقل ماسي المسألة إلى المراقبين وهو ما كان ليُؤدي إلى تلقيه لعقوبة.

لكنّ طبيعة حوار ماسي وُصفت بـ "الغريبة" من قبل العديد من الفرق الأخرى، بينما شبّهها كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بعرضٍ في بالسوق.

لكنّ ماسي يعتقد بأنّ ما فعله كان مسألة معياريّة، ولا يرى أنّها تختلف عن نوع المحادثات التي تقع مع الفرق عندما تكون هناك مناسبات يشعر فيها أنّ المركز كُسب بطريقة غير عادلة.

وقال في هذا الصدد: "كانت تلك محادثة طبيعيّة تحدث بشكل اعتيادي في العديد من المناسبات، وحظينا بذلك طوال العام".

وفي حين أنّ البعض شعر بأنّ هذه كانت أشبه بصفقة بين الحكم والمتنافسين، يرى ماسي الأمور على نحوٍ مختلفٍ للغاية.

وقال حيال ذلك: "لن أصفها بصفقة. من منظور مدير السباق فليست لي سلطة في الحقيقة لإعلام أيّ فريق بفعل أيّ شيء".

وأكمل: "يُمكنني أن أقدّم لهم عرضًا في ذلك الوضع، لديّ تلك الإمكانيّة، لكنّ الخيار لهم. من الواضح أنّ المراقبين هم من يملكون سلطة فرض العقوبات، لكن يُمكنني أن أقدّم لهم منظوري، لهذا السبّب اقترحت عليهم إرجاع المركز".

وقال ماسي أنّ ظروف الوضع بدت غير معتادة فقط لأنّ المحادثة جرت خلال فترة العلم الأحمر.

وقال الأسترالي: "الأولويّة في أيّ فترة علم أحمر هي ضمان أنّ السائقين بخير، ومن ثمّ إبعاد السيارة، وإرسال المارشلز لتنظيف المسار وكلّ تلك الأمور".

وأردف: "لذا بدا ذلك التوقّف أطول من المعتاد. لكنّ تلك محادثة طبيعيّة. عندما شاهدت الواقعة بين فيرشتابن وهاميلتون عند المنعطف الثاني، فقد اقترحت فورًا على المراقبين أنّني سأمنح الخيار للفريق لإرجاع المركز".

وأكمل: "لكنّ العلم الأحمر رُفع سريعًا بعد ذلك، وكانت تلك الأولويّة. حصلنا خلال ذلك التوقّف على القدرة على تصحيح الوضع قبل العودة إلى التسابق".