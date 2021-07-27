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ماسي ليس محبطاً من اتصالات مدراء الفرق

قال مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد أنه ليس محبطاً من اتصالات مدراء الفرق ومحاولتهم التأثير على قراراته.

ماسي ليس محبطاً من اتصالات مدراء الفرق

لطالما كان بمقدور مدراء الفرق أو المدراء الرياضيين الاتصال عبر قناة لاسلكية محددة بمركز مراقبة السباق، مع خيار التكلم مع مدير السباق حيال أية مشكلة طارئة.

وفي هذا الموسم للمرة الأولى، باتت بعض الرسائل اللاسلكية تُبثّ على التلفاز أثناء عرض السباق، وذلك ما يسمح بعرض وجهات نظر بعض الفرق علناً.

وبعد حادثة ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون خلال اللفة الأولى من سباق سيلفرستون، سُمعت رسائل من مسؤولين ضمن فريقي ريد بُل ومرسيدس، جوناثان ويتلي ورون ميدوز.

وعلى غير العادة، سُمع مُديرا الفريقين كذلك، كريستيان هورنر وتوتو وولف، وهما يتحدثان مع ماسي.

بالمقابل، أكد ماسي أنه لا يجد أية مشكلة في محاولة الفرق الضغط على قراراته.

فقال: "لا إحباط حيال ذلك. من الواضح أن هذا جزء من عملهم، وآراؤهم تأتي متتالية، تبعاً للموقف الحاصل. الجميع يحاول التعبير عن وجهة نظره، وهذا أمر متوقع".

وتابع: "لكن من وجهة نظري، فإنني أتعامل معهم جميعاً على نفس القدر من المساواة، وأحاول الموازنة بين المعلومات التي لدينا والأولويات التي نريدها".

واسترسل: "كانت هناك عدة مرات في السابق سواء مع ريد بُل أو مرسيدس، كنتُ أقول، سأغلق الخط الآن وأعود إليكم لاحقاً، وهذا حصل بالفعل سابقاً، لكن ربما لم يُسمع لأنه لم يُبثّ خلال السباق".

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من جهة أخرى، أكد ماسي أنه يحاول الاستماع لجميع النقاط وجميع الأطراف حيال جميع ما يحصل.

فقال: "من الواضح أن هناك نوعاً من التواصل مع الفرق للفت وجهة نظرنا حيال بعض الأمور".

وتابع: "بالتأكيد، فإنني لا أخوض في النقاشات، خاصة عندما تكون المسألة بين يدي الحكام للبتّ فيها".

كما أكد ماسي أنه لا يجد أية مشكلة في بثّ الرسائل اللاسلكية، فقال: "أعتقد وكما قلت سابقاً، أنه يمكن للمتابعين الاطلاع على الآراء المختلفة وما يجري خلف الكواليس".

وتابع: "لاحظت خلال جولة سيلفرستون، وجود المزيد من الكاميرات مسلطة على مرائب الفرق، وذلك لمنح المتابعين نظرة مختلفة للعناصر المتعددة التي يتألف منها أسبوع السباق".

واختتم: "كذلك الحال لوسائل الإعلام أيضاً، بحيث تتطلع على وجهات نظر متعددة وأمور مختلفة لما يجري خلف الكواليس، وذلك ليس أمراً سيئاً على الإطلاق".

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