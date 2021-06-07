ماسي: لم يكن هناك سبب يمنع إعادة انطلاق سباق باكو بعد العلم الأحمر

تسبب انثقاب إطار ماكس فيرشتابن خلال المراحل الختامية من سباق باكو، إلى انسحابه من الصدارة ودخول سيارة الأمان قبل رفع العلم الأحمر، وإيقاف السباق.

وبعد تنظيف المسار من الحطام على المقطع المستقيم الأساسي، أكمل السائقون لفة تحمية للاصطفاف على شبكة الانطلاق، استعداداً لسباق قصير جداً من لفتين فقط حتى العلم المرقط.

وفي السابق، عندما كان يرفع العلم الأحمر في مثل هذا الوقت المتأخر، كان السباق عادة ينتهي تحت العلم الأحمر. لكن ماسي أوضح أنه لا توجد أية قوانين تنص على ذلك، ما يعني أنه لم يكن هناك أي سبب يمنع إعادة الانطلاقة.

فقال: "خلال السنوات الأخيرة، شهدنا إيقافاً لبعض السباقات. لكن وقبل ذلك، عندما كان يرفع العلم الأحمر، كان من الشائع إعادته لفتين".

وأكمل: "في حالات إيقاف السباق، هناك خيار لعدم الانطلاقة من جديد. لكن ضمن الجدول الزمني وضمن الصيغة الحالية للقوانين، يمكننا إعادة إطلاقه كذلك".

وأردف: "ليس هناك أي سبب يمنع ذلك".

وسُمع جوناثان ويتلي المدير الرياضي لدى ريد بُل يتكلم مع ماسي عبر اللاسلكي، مشيراً إلى ضرورة إيقاف السباق كي تتمكن الفرق من تغيير الإطارات.

وأوضح ماسي أنه كان بالفعل يفكر بإيقاف السباق قبل رسالة ويتلي، حيث كان بانتظار تقييمٍ لمدى تنظيف الحطام على المقطع الرئيسي المستقيم.

فقال: "كان ذلك بالفعل في ذهني".

وأكمل: "من ناحية التواصل، نحن نتواصل مع الجميع بشكل متساوٍ".

وأردف: "بالنظر إلى عدد اللفات التي كانت لدينا، حقيقة وجود العديد من الأشلاء على المسار، في ذهني حينها، كان الحل الأفضل هو إيقاف السباق، تنظيف كل شيء، ومن ثم إكمال السباق".

لانس سترول، أستون مارتن تصوير: صور موتورسبورت

وكانت حادثة فيرشتابن مماثلة لما تعرض له لانس سترول سائق أستون مارتن في وقت سابق، والذي ارتطم بالحاجز في المنعطف 20 وتسبب بدخول سيارة الأمان لكن من دون علم أحمر.

وشرح ماسي ذلك بأنه كان من الممكن تنظيف المسار من حطام سيارة سترول خلف سيارة الأمان من دون ضرورة رفع العلم الأحمر.

فقال: "حصلت حادثة لانس في منتصف السباق، وكان هناك وقت ومساحة أكثر من كافيَين لتنظيف المسار، لذا كنا واثقين من إمكانية إتمام ذلك خلف سيارة الأمان".

وأكمل: "كما قلت، بالنظر إلى جميع المعطيات، لم نكن واثقين من قدرتنا على تنظيف المقطع المستقيم جراء حادثة فيرشتابن في الوقت الكافي خلف سيارة الأمان".

واختتم: "لذا، كان الحل الأمثل من وجهة نظرنا هو إيقاف السباق، وإعادة الانطلاقة لاحقاً".