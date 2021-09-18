ماسي: لا يمكن المقارنة بين حادثتي سيلفرستون ومونزا

تعرض فيرشتابن وهاميلتون لاحتكاك في سيلفرستون، ما أدى إلى حادثة عنيفة اضطر على إثرها سائق ريد بُل للانسحاب.

وتلقى خصمه هاميلتون عقوبة عشر ثوان جراء ذلك، لكنه تمكن من الفوز بالسباق.

وفي جائزة إيطاليا الكبرى، تعرض السائقان إلى حادثة مجدداً، لكنها أدت إلى انسحابهما معاً هذه المرة.

ووجد الحكّام أن اللوم يقع على فيرشتابن بشكل أكبر في الحادثة الأخيرة، حيث تلقى عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة انطلاق سباق روسيا المقبل.

وبالرغم من أن هذه العقوبة قد تُقصي فيرشتابن من المعركة على المركز الأول في سوتشي، لكن ماسي يرى أنه لا يمكن المقارنة بين حادثتي سيلفرستون ومونزا، إذ لا معنى من منح الهولندي عقوبة زمنية لأنه كان قد انسحب بالفعل من السباق بسبب الحادثة.

فقال: "أعتقد أن أحد الأمور المتفق عليها بشكل عام بين الفرق أن عقوبة خمس أو عشر ثوانٍ، أمر منطقي لكلَيهما".

وتابع: "كما تعلمون، نحتاج للنظر في الأمر لناحية قدرتهما على مواصلة السباق، كي يتم منحهما العقوبة. لكنهما انسحبا ولم يكملا السباق".

وأردف: "في سيلفرستون، لا يمكنك المقارنة بين الحادثتين مطلقاً، لأنه في مونزا خرجت كلتا السيارتان من السباق بسبب الحادثة، بينما بقيت سيارة واحدة فقط في سيلفرستون بعد الحادثة".

واستكمل: "حالما توقفا، لم يعد بوسعهما المواصلة وتطبيق أية عقوبة. هذا ما أحاول شرحه".

واستطرد: "لذا تم تقرير عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق، وهذا ما يتم تطبيقه في الموسم الحالي، حيث اتفقنا على ذلك مع جميع الفرق، وهذه العقوبة تُطبق على جميع السائقين الذين يقع عليهم جزء من المسؤولية في الحوادث ولا يتمكنون من مواصلة سباقهم".

بالمقابل، أشار ماسي إلى أنه ليس قلقاً من تصاعد حدة المعركة بين هاميلتون وفيرشتابن واحتمالية وقوع مزيد من الحوادث فيما تبقى من سباقات الموسم.

فقال: "أعتقد أن وتيرة التصاعد تعتمد على هوية السائق الذي تميل لدعمه".

وتابع: "أعتقد أنه ولو سألنا كريستيان (هورنر)، فإنه ربما يمتلك نظرة مختلفة تماماً للوضع".

واختتم: "لذا كما تعلمون أنا حياديّ في هذه المسألة. لدينا بطولة مشتعلة وحماسية بين سائقين رائعين. وذلك هو الجزء الذي يتوجب علينا جميعاً التركيز عليه".