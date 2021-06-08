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ماسي لا يتّفق مع روزبرغ بشأن مدخل خطّ الحظائر "الخطر" في باكو

جادل مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد مزاعم نيكو روزبرغ بطل العالم في الفورمولا واحد موسم 2016 بأنّ مدخل خطّ الحظائر في باكو "من بين أخطر وأكثر الأماكن إخافة" في روزنامة البطولة.

ماسي لا يتّفق مع روزبرغ بشأن مدخل خطّ الحظائر "الخطر" في باكو

شهد سباق الأحد تعرّض سائقَين لثقبٍ مفاجئ في إطارَيهما – ماكس فيرشتابن ولانس سترول – على الخطّ المستقيم الرئيسيّ ما تسبّب في فقدانهما السيطرة على سيارتَيهما على سرعة عالية.

وفي حين أنّهما غادرا حادثيهما من دون أيّة إصابات، فإنّ روزبرغ سائق مرسيدس السابق عبّر عن قلقه إزاء مدخل خطّ الحظائر وضرورة التباحث فيه مجدّدًا.

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وكان روزبرغ قد أكمل لفّة افتراضيّة لشرح مسار باكو على قناته في يوتيوب قبيل السباق، وأشار إلى مخاطر مدخل خطّ الحظائر.

وقال روزبرغ في الفيديو: "سأريكم أحد الأماكن التي أعتبرها من بين الأكثر خطورة في العام بأكمله".

وأضاف: "إنّها مخيفة، وتصل إلى هنا بسرعة حوالي 350 كلم/س ، لننظر ماذا يُوجد على اليسار (يُشير إلى مدخل خطّ الحظائر".

وأردف: "تخيّلوا لو انكسر شيء ما في السيارة هناك وأنت على سرعة 350 كلم. هناك جدارٌ أمامك على اليسار، لو انكسر شيء ما فستصطدم به وتنتهي، ستفقد حياتك".

وأكمل: "هذا أحد أكثر الأماكن المخيفة التي قدتها فيها سيارة فورمولا واحد. العبور من هناك يبدو خاطئًا بالكامل. لكن عليك محاولة الابتعاد إلى الخارج قليلًا".

لكنّ ماسي لا يتّفق مع روزبرغ كون الحلبة أوفت بجميع شروط "الدرجة الأولى" من "فيا".

وقال حيال ذلك: "كلّا، لا أتّفق مع تلك التعليقات".

وأضاف: "مدخل خطّ الحظائر والحلبة بأكملها صمُما وحصلا على المصادقة للدرجة الأولى من قبل فيا، والحلبة توفي بجميع متطلّبات السلامة التي ضمّنتها فيا في القوانين، لذا كلّا، لا أتّفق مع ذلك".

وكان سترول قد واجه ثقب إطاره قبل مدخل خطّ الحظائر، في حين انحرف فيرشتابن إلى اليمين ما كان يعني عدم اقتراب سيارته من ذلك الجدار الذي أشار إليه روزبرغ.

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