ماسي: لا توجد مشاكل في نظام نقاط العقوبة للفورمولا واحد

ضمن النظام الحالي، فإن حصول سائق على 12 نقطة عقوبة خلال 12 شهراً يعني أنه سيُحرم من المشاركة بالسباق التالي.

ويتم تطبيق تلك النقاط تلقائياً من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" وذلك عبر مجموعة من القوانين المتعلقة بالخروقات التي يقوم بها السائقون.

وأشار بعض المراقبين إلى أن هناك احتمالاً لتجمّع عدد من النقاط لقاء أخطاء طفيفة نسبياً لتتسبب بوضع غير عادل لسائق يمتلك سجلاً جيداً.

وهذه هي حالة لاندو نوريس سائق مكلارين بعد سباق جائزة النمسا الكبرى، حيث تلقى نقطتي عقوبة على سيارته لقاء حادثته مع سيرجيو بيريز سائق ريد بُل في النمسا، علاوة على عقوبة الانتظار خمس ثوانٍ في خط الحظائر.

حيث قال أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين: "من وجهة نظري، النظام بحاجة لإعادة مراجعة. أعتقد أننا جميعنا متفقون على أن حادثة مثل النمسا، لا يجب أن تتسبب بالحرمان من سباق، ذلك أمر غير منطقي".

لكن ماسي أوضح بأن النظام قد تمت مناقشته مع مدراء الفرق، والرأي العام كان مع الإبقاء عليه.

فقال: "بصراحة، إنه نظام بنقاط عقوبة. ومماثل للكثير من قوانين القيادة العادية على الطرقات ضمن العديد من البلدان".

وأكمل: "لذا، لا. لا أعتقد أن نظام نقاط العقوبات قاسٍ. لقد قمنا بمناقشته العام الماضي. ومن الطريف أنه يؤثر على سائقين مختلفين ضمن فرق متعددة بطرق مختلفة".

وتابع: "الجميع أجمع عليه نهاية الموسم الماضي: الفرق، ’فيا’ والفورمولا واحد. لذا لا يجب أن يتم تغييره هذا العام".

واختتم: "ذلك ليس أمراً يمكننا تغييره في منتصف الموسم. نظام العقوبات وافقت عليه جميع الفرق كما أدلت بملاحظاتها عليه في بداية العام. وهذا ما يستعمله الحكام في قراراتهم".