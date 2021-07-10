تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / راسل: هاميلتون يصبح أفضل مع التقدم في العُمر "مثل النبيذ الفاخر"
فورمولا 1 أخبار

ماسي: "فيا" ستتعامل مع السباق القصير مثل أي جائزة كبرى اعتيادية

أوضح مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد أنّ "فيا" ستستعين بقوانينها للسباقات القصيرة بذات الطريقة تمامًا مثل الجائزة الكبرى الاعتيادية.

ماسي: "فيا" ستتعامل مع السباق القصير مثل أي جائزة كبرى اعتيادية

ستقدّم الفورمولا واحد صيغة نهاية أسبوع السباق القصير للمرة الأولى في جائزة بريطانيا الكبرى، مع سباق بطول 100 كلم يُقام يوم السبت مكان موعد التصفيات.

وتشهد الصيغة الجديدة نقل حصة التصفيات الاعتيادية إلى مساء يوم الجمعة، حيث تُحدد نتيجتها شبكة انطلاق السباق القصير المتألف من 17 لفة بعد ظهر يوم السبت.

اقرأ أيضاً:

فيما تحدد نتيجة السباق القصير شبكة الانطلاق لسباق الجائزة الكبرى يوم الأحد. وسيكون الفائز بالسباق القصير هو الحائز الرسمي على قطب الانطلاق الأول، فيما سيتلقى أصحاب المراكز الثلاثة الأولى النقاط على مقياس 3-2-1.

وقد تمت المصادقة على القوانين الحاكمة للسباقات القصيرة من قِبَل المجلس العالمي لرياضة السيارات في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أكّد ماسي في النمسا أنه سيتم تسليط العقوبات والتعامل مع الحوادث على الحلبة بذات الطريقة تمامًا مثل سباق الجائزة الكبرى الاعتيادي.

فقال: "إذا ما جمعت حادثة بين سائقين، في الجائزة الكبرى هنا على سبيل المثال، فيُمكننا تطبيق عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في الجائزة الكبرى التالية".

وأضاف: "لذا فإنّه سيتم تطبيق عقوبات التراجع والتوقيت، لخروقات القيادة وما إلى ذلك.  أمّا بقية القوانين المتعلقة بوحدات الطاقة وهذا الجانب من الأمور، والتي تنتظر المصادقة، سيتم تطبيقها كذلك ولكن بطريقة مختلفة للتركيز أكثر على السباق".

وتابع: "لكنّ الأمور المؤثرة على موقع انطلاقك سيتم التعامل معها - من وجهة نظر خروقات القيادة أو أي أمر مشابه - إمّا من خلال عقوبة التراجع أو التوقيت في حينها".

هذا ومن المخطط أن تستمر السباقات القصيرة لنحو 30 دقيقة، لكنّ ماسي أكّد بأنّه سيكون هنالك وقت أقصى إجمالي يتم اعتماده إذا ما كان هنالك علم أحمر وتوقّف السباق. على نحوٍ ماشابه للمعمول به في قوانين الجوائز الكبرى.

حيث قال: "الأمر الوحيد الذي تغيّر في الحقيقة في ذلك الجانب هو مدة السباق القُصوى".

اقرأ أيضاً:

في المقابل، يرى ماسي أنه من المهم لكل الفرق والسائقين أن يتحلّوا بعقول منفتحة تمامًا مع تلك السباقات الجديدة، وذلك في حل برزت ثغرات أو حوادث قد تدفع إلى تعديلات على القوانين مستقبلًا.

فقال: "بعد الاختبار الأول للصيغة الجديدة، دعونا نراجع ما حدث داخليًا بهدوء لنرى ما نجح، وما لم ينجح، والجوانب الأخرى التي تحتاج إلى تنقيح. إنه أمر جديد علينا جميعًا، وعادة ما تمّ تأسيس القوانين بصيغة محددة جدًا وبطريقة لم تكن تتضمّن وجود سباق تصفيات قصير".

واختتم: "لذا فإنّ الجميع منفتحون وقالوا بأننا جميعًا بحاجة العمل سويًا ورؤية ما سيبرُز، أيّ شيء ربما لم نضعه في الحسبان".

المشاركات
التعليقات
راسل: هاميلتون يصبح أفضل مع التقدم في العُمر "مثل النبيذ الفاخر"

المقال السابق

راسل: هاميلتون يصبح أفضل مع التقدم في العُمر "مثل النبيذ الفاخر"
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

راسل: هاميلتون يصبح أفضل مع التقدم في العُمر "مثل النبيذ الفاخر"

5 س
2
فورمولا 1

وولف: المعركة الحالية في مواجهة ريد بُل لن تزيد مرسيدس إلا قوةً

3
فورمولا 1

هاميلتون يتوقّع أن يكون سباق سيلفرستون القصير "كالقطار" بلا تجاوزات

4
فورمولا 1

ماسي: "فيا" ستتعامل مع السباق القصير مثل أي جائزة كبرى اعتيادية

1 س
5
فورمولا 1

فيراري تعيّن بينديتو فينيا مديراً تنفيذياً للشركة

أحدث الأخبار
ماسي: "فيا" ستتعامل مع السباق القصير مثل أي جائزة كبرى اعتيادية
فورمولا 1

ماسي: "فيا" ستتعامل مع السباق القصير مثل أي جائزة كبرى اعتيادية

1 س
راسل: هاميلتون يصبح أفضل مع التقدم في العُمر "مثل النبيذ الفاخر"
فورمولا 1

راسل: هاميلتون يصبح أفضل مع التقدم في العُمر "مثل النبيذ الفاخر"

5 س
ألونسو يشكّ في قدرة ويليامز على منافسة ألبين في المستقبل
فورمولا 1

ألونسو يشكّ في قدرة ويليامز على منافسة ألبين في المستقبل

09-07-2021
هاميلتون يتوقّع أن يكون سباق سيلفرستون القصير "كالقطار" بلا تجاوزات
فورمولا 1

هاميلتون يتوقّع أن يكون سباق سيلفرستون القصير "كالقطار" بلا تجاوزات

09-07-2021
تحليل: لماذا لن يتخلى ريكاردو العنيد عن هدفه مع مكلارين؟
فورمولا 1

تحليل: لماذا لن يتخلى ريكاردو العنيد عن هدفه مع مكلارين؟

09-07-2021
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

الأكثر شعبية اليوم

راسل: هاميلتون يصبح أفضل مع التقدم في العُمر "مثل النبيذ الفاخر"
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: هاميلتون يصبح أفضل مع التقدم في العُمر "مثل النبيذ الفاخر"

وولف: المعركة الحالية في مواجهة ريد بُل لن تزيد مرسيدس إلا قوةً
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: المعركة الحالية في مواجهة ريد بُل لن تزيد مرسيدس إلا قوةً

هاميلتون يتوقّع أن يكون سباق سيلفرستون القصير "كالقطار" بلا تجاوزات
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتوقّع أن يكون سباق سيلفرستون القصير "كالقطار" بلا تجاوزات

ماسي: "فيا" ستتعامل مع السباق القصير مثل أي جائزة كبرى اعتيادية
فورمولا 1 فورمولا 1

ماسي: "فيا" ستتعامل مع السباق القصير مثل أي جائزة كبرى اعتيادية

فيراري تعيّن بينديتو فينيا مديراً تنفيذياً للشركة
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تعيّن بينديتو فينيا مديراً تنفيذياً للشركة

روزبرغ: ما يقوم به وولف يحدّ من رغبتي في أن أكون مديرًا لفريق فورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

روزبرغ: ما يقوم به وولف يحدّ من رغبتي في أن أكون مديرًا لفريق فورمولا واحد

تحليل: لماذا لن يتخلى ريكاردو العنيد عن هدفه مع مكلارين؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: لماذا لن يتخلى ريكاردو العنيد عن هدفه مع مكلارين؟

تحليل: كيف جنّب عقد هاميلتون الجديد "المنسوخ عن السابق" مرسيدس مشاكل إضافية؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كيف جنّب عقد هاميلتون الجديد "المنسوخ عن السابق" مرسيدس مشاكل إضافية؟

أحدث الأخبار

ماسي: "فيا" ستتعامل مع السباق القصير مثل أي جائزة كبرى اعتيادية
فورمولا 1 فورمولا 1

ماسي: "فيا" ستتعامل مع السباق القصير مثل أي جائزة كبرى اعتيادية

راسل: هاميلتون يصبح أفضل مع التقدم في العُمر "مثل النبيذ الفاخر"
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: هاميلتون يصبح أفضل مع التقدم في العُمر "مثل النبيذ الفاخر"

ألونسو يشكّ في قدرة ويليامز على منافسة ألبين في المستقبل
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو يشكّ في قدرة ويليامز على منافسة ألبين في المستقبل

هاميلتون يتوقّع أن يكون سباق سيلفرستون القصير "كالقطار" بلا تجاوزات
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتوقّع أن يكون سباق سيلفرستون القصير "كالقطار" بلا تجاوزات

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.