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ماسي: على الفورمولا واحد "الفخر" بأول نهاية أسبوع سباق قصير في البطولة

يرى مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد أنّ على الرياضة أن تكون فخورة بالطريقة السلسة التي سارت بها مجريات نهاية أسبوع السباق القصير الأول في البطولة على حلبة سيلفرستون، لكنّه لم يستبعد إدخال تعديلات مستقبلية على الصيغة.

ماسي: على الفورمولا واحد "الفخر" بأول نهاية أسبوع سباق قصير في البطولة

كان ماسي مسؤولًا عن كتابة القوانين الرياضية الناظمة لنهايات أسبوع السباق القصير، مع مقترحات من الفرق ومنظمة الفورمولا واحد، حيث تمّ نشر النسخة الأخيرة المحدّثة من القوانين قبل بضعة أيام فقط من جولة سيلفرستون، وذلك بعد التغييرات الأخيرة التي صادق عليها المجلس العالمي لرياضة السيارات.

وأوضح الأسترالي أنّ أيّة تحديثات مفصّلة ضرورية على القوانين ستتم مناقشتها قبل السباق التأهيلي القصير الثاني في مونزا، لكنّه شدّد على أنّ كل الأمور سارت كما كان مخططًا في السباق الأول.

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فقال: "أعتقد بأنّ على الجميع الشعور بالفخر بما حققناه. إذ وبالنظر إلى الهدف الأصلي بوضع ثلاثة عوامل تنافسية على مدار الأيام الثلاثة للحدث، فقد وصلنا لذلك التأثير الإيجابي على المشاهدين، المتفرجين والمشجعين".

وأضاف: "كان هنالك دومًا عقل منفتح من فيا، الفورمولا واحد والفرق، بأننا سنخوض جولة السباق القصير الأول ونرى ما يمكن إضافته من تحسينات من ناحية القوانين".

وتابع: "أعتقد بأنه إجمالًا كان هنالك عامل واحد صغير أبرزه أحد الفرق والذي لم يكن منطقيًا ويجب التفكير حياله ومناقشته".

وأكمل: "لكن تجب الإشارة إلى العمل الجماعي الذي قمنا به كفريق متكامل من أجل الوصول إلى تلك النقطة، إذ أنني بالنيابة عن فيا وعن الفورمولا واحد كعائلة أشعر بفخر شديد بالطريقة التي وصلنا بها إلى هدفنا".

وأردف: "أعتقد بأن الحدث الأول كان ناجحًا وكان من المدهش كذلك وجود ذلك العدد من الجماهير في جائزة بريطانيا الكبرى، وبالنسبة لمونزا، سنجلس سويًا مع الجميع ونناقش بانفتاح مع حاملي الأسهم كذلك وجهات نظرهم لنرى ما يمكن تعديله من أجل جولة مونزا".

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من جهة أخرى، اعترف ماسي بأنه استمتع بجولة سيلفرستون على المستوى الشخصي، لكنه لا يعتقد بأنّ السباقات القصيرة يجب اعتمادها في كل جولة من جولات 2022.

حيث قال: "أعتقد بأنها كانت نهاية أسبوع جيّدة، ومثّلت جولة مختلفة، وكان ذلك أيضاً رأي العديد من أصدقائي حول العالم. كان من الرائع رؤية الإثارة التي قدمها ذلك السباق مع لفاته القليلة، وتحديدًا تجاوزات سائقين أمثال كيمي (رايكونن) وفرناندو (ألونسو) على الانطلاقة وكل هذه الأمور التي أضافت لجودة العرض وأمتعت الجماهير الحاضرة".

واختتم: "ولكن هل أرى للسباق القصير مكانًا في كل جولة؟ لا. هل تلك صيغة مختلفة والفورمولا واحد كانت منفتحة للغاية ببحثها عن فرص غير تقليدية على حلبات مختلفة في المستقبل؟ بكل تأكيد".

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