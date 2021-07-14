ماسي: على السائقين حلّ مسألة "اتفاق النُبلاء" بأنفسهم

هناك عُرفٌ عامٌ بين السائقين بالحفاظ على أمكنتهم خلال لفة الخروج إلى الحلبة لتسجيل أزمنة سريعة، وذلك لتسهيل تنظيم الأمور بين بعضهم البعض لمحاولة إيجاد فارق خلف السيارة التي في الأمام من أجل الحصول على هواء نظيف في اللفة السريعة.

لكن شهد هذا الموسم عدة حالات لم يتمّ احترام هذا الاتفاق، حيث قفز بعض السائقين عن أدوارهم وتجاوزوا بعضهم البعض خلال لفة الخروج.

وبدت المشكلة واضحة بشكل خاص في تصفيات النمسا، وذلك بعد أن كانوا يبطؤون ضمن المنعطف الأخير في التجارب، إذ تدخل ماسي قبل التصفيات وطلب عدم الإبطاء هناك.

وبدلاً من ذلك، طُلب منهم الإبطاء قبل المنعطف ما قبل الأخير. لكن كانت هناك حالات تجاوز السائقون سيارات بطيئة ما أجبر الآخرين على الإبطاء أكثر وأكثر.

وبشكل خاص كان سيباستيان فيتيل من بين الذين تكلموا عن المسألة بعد أن تم تجاوزه. حيث وجد نفسه وقد تلقى عقوبة لإعاقته فرناندو ألونسو خلال لفته السريعة.

وأشار بعض السائقين إلى إمكانية تدخل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، لكن وعندما سُئِل ماسي حيال ذلك، ردّ بأنّ هذه المسألة غير موجودة ضمن القوانين الرياضية.

لكنه شدد على ضرورة حلّ السائقين لهذه المشكلة بأنفسهم.

فقال: "سمعتُ باتفاقية النُبلاء، عبر وسائل الإعلام. وهذه الاتفاقية بين 20 سيداً على الحلبة. لذا ربما عليهم حلّها أو تعديلها بين بعضهم البعض!".

وأكمل: "لنكن عادلين، جميعهم رياضيون من الطراز الرفيع. أعتقد أنها إحدى المسائل التي برزت بشدة هذا العام وتثبت مدى التنافسية التي تحملها هذه الرياضة وجميع تلك الضغوط الناتجة عنها".

من جهته، يرى دانيال ريكاردو سائق مكلارين أنها مسألة يتوجب على السائقين حلها بين بعضهم البعض.

"أعتقد أنه وفي نهاية المطاف، في حال حاول البعض أن ’يتحذلق’ ويأخذ بعض الأفضلية بالرغم من اتفاقنا السابق، حينها على أولئك السائقين توقع المشاكل لاحقاً".

واختتم: "ذلك هو القرار الذي اتخذوه، لذا أنا مسرور بأن نحلّ مشاكلنا بأنفسنا كسائقين".