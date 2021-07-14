تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / تحليل: هل عاد ألونسو إلى عهده القديم داخل الحلبة وخارجها؟ التالي / برون: الفورمولا واحد "لن تفرض" سباقات التصفيات القصيرة مستقبلاً
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار

ماسي: على السائقين حلّ مسألة "اتفاق النُبلاء" بأنفسهم

قال مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد أنه على السائقين حلّ مسألة "اتفاق النُبلاء" بأنفسهم، حيال عدم تجاوز أدوارهم خلال لفات الخروج ضمن التصفيات.

ماسي: على السائقين حلّ مسألة "اتفاق النُبلاء" بأنفسهم

هناك عُرفٌ عامٌ بين السائقين بالحفاظ على أمكنتهم خلال لفة الخروج إلى الحلبة لتسجيل أزمنة سريعة، وذلك لتسهيل تنظيم الأمور بين بعضهم البعض لمحاولة إيجاد فارق خلف السيارة التي في الأمام من أجل الحصول على هواء نظيف في اللفة السريعة.

لكن شهد هذا الموسم عدة حالات لم يتمّ احترام هذا الاتفاق، حيث قفز بعض السائقين عن أدوارهم وتجاوزوا بعضهم البعض خلال لفة الخروج.

وبدت المشكلة واضحة بشكل خاص في تصفيات النمسا، وذلك بعد أن كانوا يبطؤون ضمن المنعطف الأخير في التجارب، إذ تدخل ماسي قبل التصفيات وطلب عدم الإبطاء هناك.

وبدلاً من ذلك، طُلب منهم الإبطاء قبل المنعطف ما قبل الأخير. لكن كانت هناك حالات تجاوز السائقون سيارات بطيئة ما أجبر الآخرين على الإبطاء أكثر وأكثر.

وبشكل خاص كان سيباستيان فيتيل من بين الذين تكلموا عن المسألة بعد أن تم تجاوزه. حيث وجد نفسه وقد تلقى عقوبة لإعاقته فرناندو ألونسو خلال لفته السريعة.

اقرأ أيضاً:

وأشار بعض السائقين إلى إمكانية تدخل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، لكن وعندما سُئِل ماسي حيال ذلك، ردّ بأنّ هذه المسألة غير موجودة ضمن القوانين الرياضية.

لكنه شدد على ضرورة حلّ السائقين لهذه المشكلة بأنفسهم.

فقال: "سمعتُ باتفاقية النُبلاء، عبر وسائل الإعلام. وهذه الاتفاقية بين 20 سيداً على الحلبة. لذا ربما عليهم حلّها أو تعديلها بين بعضهم البعض!".

وأكمل: "لنكن عادلين، جميعهم رياضيون من الطراز الرفيع. أعتقد أنها إحدى المسائل التي برزت بشدة هذا العام وتثبت مدى التنافسية التي تحملها هذه الرياضة وجميع تلك الضغوط الناتجة عنها".

من جهته، يرى دانيال ريكاردو سائق مكلارين أنها مسألة يتوجب على السائقين حلها بين بعضهم البعض.

"أعتقد أنه وفي نهاية المطاف، في حال حاول البعض أن ’يتحذلق’ ويأخذ بعض الأفضلية بالرغم من اتفاقنا السابق، حينها على أولئك السائقين توقع المشاكل لاحقاً".

واختتم: "ذلك هو القرار الذي اتخذوه، لذا أنا مسرور بأن نحلّ مشاكلنا بأنفسنا كسائقين".

اقرأ أيضاً:

تذاكر
المشاركات
التعليقات
تحليل: هل عاد ألونسو إلى عهده القديم داخل الحلبة وخارجها؟

المقال السابق

تحليل: هل عاد ألونسو إلى عهده القديم داخل الحلبة وخارجها؟

المقال التالي

برون: الفورمولا واحد "لن تفرض" سباقات التصفيات القصيرة مستقبلاً

برون: الفورمولا واحد "لن تفرض" سباقات التصفيات القصيرة مستقبلاً
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟

1 س
2
فورمولا 1

تحليل: هل عاد ألونسو إلى عهده القديم داخل الحلبة وخارجها؟

23 س
3
فورمولا 1

كولتارد: هاميلتون "يستمتع حقاً" بمعركة اللقب في مواجهة فيرشتابن

3 س
4
فورمولا 1

برون: الفورمولا واحد "لن تفرض" سباقات التصفيات القصيرة مستقبلاً

5 س
5
فورمولا 1

فيراري: جدول مواعيد نهاية أسبوع السباق القصير يفتح الباب أمام "فوضى" الإعدادات

أحدث الأخبار
ماركو: غاسلي "المختلف" لن يؤدي الآن مثلما فعل عندما قاد لصالح ريد بُل
فورمولا 1

ماركو: غاسلي "المختلف" لن يؤدي الآن مثلما فعل عندما قاد لصالح ريد بُل

الفورمولا واحد تتجه لإحياء أكاليل الزهور التقليدية في سباق سيلفرستون القصير
فورمولا 1

الفورمولا واحد تتجه لإحياء أكاليل الزهور التقليدية في سباق سيلفرستون القصير

35د
كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟
فورمولا 1

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟

1 س
كولتارد: هاميلتون "يستمتع حقاً" بمعركة اللقب في مواجهة فيرشتابن
فورمولا 1

كولتارد: هاميلتون "يستمتع حقاً" بمعركة اللقب في مواجهة فيرشتابن

3 س
الفورمولا واحد تعلن عن خطة منح دراسية وبرامج تدريب لتحسين التنوّع العرقي
فورمولا 1

الفورمولا واحد تعلن عن خطة منح دراسية وبرامج تدريب لتحسين التنوّع العرقي

3 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

الأكثر شعبية اليوم

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟

تحليل: هل عاد ألونسو إلى عهده القديم داخل الحلبة وخارجها؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: هل عاد ألونسو إلى عهده القديم داخل الحلبة وخارجها؟

كولتارد: هاميلتون "يستمتع حقاً" بمعركة اللقب في مواجهة فيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1

كولتارد: هاميلتون "يستمتع حقاً" بمعركة اللقب في مواجهة فيرشتابن

برون: الفورمولا واحد "لن تفرض" سباقات التصفيات القصيرة مستقبلاً
فورمولا 1 فورمولا 1

برون: الفورمولا واحد "لن تفرض" سباقات التصفيات القصيرة مستقبلاً

فيراري: جدول مواعيد نهاية أسبوع السباق القصير يفتح الباب أمام "فوضى" الإعدادات
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري: جدول مواعيد نهاية أسبوع السباق القصير يفتح الباب أمام "فوضى" الإعدادات

شرحٌ لأبرز تغييرات قوانين الفورمولا واحد لموسم 2019
فورمولا 1 فورمولا 1

شرحٌ لأبرز تغييرات قوانين الفورمولا واحد لموسم 2019

راسل: لن يتمّ إعلان أيّ شيء بشأن مستقبلي في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: لن يتمّ إعلان أيّ شيء بشأن مستقبلي في سيلفرستون

تحليل: كيف جنّب عقد هاميلتون الجديد "المنسوخ عن السابق" مرسيدس مشاكل إضافية؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كيف جنّب عقد هاميلتون الجديد "المنسوخ عن السابق" مرسيدس مشاكل إضافية؟

أحدث الأخبار

ماركو: غاسلي "المختلف" لن يؤدي الآن مثلما فعل عندما قاد لصالح ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

ماركو: غاسلي "المختلف" لن يؤدي الآن مثلما فعل عندما قاد لصالح ريد بُل

الفورمولا واحد تتجه لإحياء أكاليل الزهور التقليدية في سباق سيلفرستون القصير
فورمولا 1 فورمولا 1

الفورمولا واحد تتجه لإحياء أكاليل الزهور التقليدية في سباق سيلفرستون القصير

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف تعمل سيارة الفورمولا واحد؟

كولتارد: هاميلتون "يستمتع حقاً" بمعركة اللقب في مواجهة فيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1

كولتارد: هاميلتون "يستمتع حقاً" بمعركة اللقب في مواجهة فيرشتابن

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.