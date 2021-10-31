ماسي: جولة ميامي لن تكون مجرد "سباق في مرآب سيارات"
قال مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد أن جولة ميامي المقبلة في الفورمولا واحد لن تكون مجرد "سباق في مرآب سيارات".
بعد الخطط الأولية لإقامة الجولة، بدأت أعمال البناء للحلبة على أرضٍ محيطة بملعب "هارد روك" المملوك من قبل مروجي السباق.
وشدد ماسي الذي زار الحلبة للاطلاع على سير أعمال البناء، على أن المسار لن يكون مماثلاً لحلبة "سيزر بالاس" التي تم استعمالها لجائزة لاس فيغاس الكبرى سيئة الصيت، بين موسمي 1980 و1981.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنها حلبة مناسبة. وليست سباقاً ضمن مرآب سيارات، بالنظر إلى مستوى العمل الذي يسير حالياً. العمل يكتمل بالفعل وستكون حلبة مميزة بالفعل".
بالمقابل، أشار ماسي إلى إعجابه بالكيفية التي يقوم بها المروجون ببناء الحلبة بالتوازي مع إقامة فعاليات أخرى ضمن الملعب.
فقال: "ذلك أمر رائع، طريقة دمج الفعاليات وعمليات البناء. لا أحسدهم على جدول العمل المزدحم بمباريات كرة القدم الأمريكية تزامناً مع أعمال البناء".
وتابع: "لكنني أعتقد أنهم يستحقون الثناء على ذلك. لقد قاموا بعمل رائع في الفترة الأخيرة. ستكون حلبة ميامي مميزة حقاً".
وحين سُئِل إن كانت هناك إمكانية لإضافة جولة ثالثة في الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح زاك براون المدير التنفيذي لفريق مكلارين أن ذلك سيكون "مثار النقاش" العام المقبل.
فقال: "السوق الأمريكية قادرة بالتأكيد على تحمل سباق ثالث. لكن إقامة ثلاثة سباقات لهو تحدٍ معقد حقاً. قائمة الأماكن المرغوبة تتضمن نيويورك بالتأكيد، وذلك سيكون رائعاً، وكذلك الحال مع لاس فيغاس. آمل أن تقام جولة ثالثة في الولايات المتحدة".
واختتم: "أعتقد أن ميامي ستكون الجولة الأكثر تميزاً للفورمولا واحد العام المقبل".
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