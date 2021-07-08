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ماسي جاهزٌ لتعديل قوانين التصفيات السريعة إن تطلّب الأمر

قال مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد أنّه منفتحٌ على تعديل قوانين التصفيات السريعة الجديدة في حال برزت مشكلة غير متوقّعة ضمن جائزة بريطانيا الكبرى.

ماسي جاهزٌ لتعديل قوانين التصفيات السريعة إن تطلّب الأمر

تمّ تعديل القوانين الرياضيّة من أجل التعامل مع التعقيدات التي تفرضها صيغة التصفيات السريعة الجديدة، والتي ستُستخدم في سيلفرستون ومونزا بالإضافة إلى حدثٍ آخر سيتمّ تحديده لاحقًا لموسم 2021.

ودخلت "فيا" والفورمولا واحد والفرق في محادثات متواصلة لتعديل القوانين من خلال سلسلة من الاجتماعات في الأشهر الأخيرة. وفي حين تمّ الاتّفاق على الصيغة الأساسيّة في مرحلة مبكّرة، إلّا أنّ تفاصيل أخرى مثل قيود خطّ الحظائر المغلق ومتى تطبيق العقوبات تطلّبت وقتًا أطول لإتمامها.

لكن على إثر اجتماع الفرق الأسبوع الماضي في النمسا فقد أُرسلت النسخة الأخيرة إلى المجلس العالمي لرياضة السيارات ومن المنتظر أن تحصل على الموافقة الرسميّة اليوم الخميس.

وبالرغم من الجهود الكبيرة التي بُذلت لتغطية أيّة ثغرات فقد اعترف ماسي بأنّه قد تكون هناك حاجة لتعديلات إضافيّة.

"بالتأكيد" قال ماسي لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال إمكانيّة إجراء تعديلات إضافيّة، وأضاف: "أعتقد بأنّنا محظوظون للغاية من ناحية اتّباع هذه المقاربة التشاركيّة منذ بداية العام".

وأردف: "عقدنا عددًا هائلًا من الاجتماعات، وشملت جميعها كلّ المدراء الرياضيين، ونحن وفيا ومن الواضح أنّنا كنّا نعمل على تحسين كلّ شيء ونترك الأفكار لأسبوع كي يحصل الجميع على فرصة لإعادة قراءتها والتدقيق فيها".

وأكمل: "ولأكون عادلًا فقد كان الجميع منفتحًا بالكامل وقد تكون هناك بعض الأشياء التي لم ينتبه لها أيّ أحد منّا، لكنّنا منفتحون على مراجعة داخليّة لمعرفة ما نجح وما فشل والجوانب التي تحتاج للتعديل بعد الحدث الأوّل".

وواصل شرحه بالقول: "هذا أمرٌ جديدٌ بالكامل علينا، خاصة في الفورمولا واحد. تمّت هيكلة القوانين عادة بصيغة معيّنة حول إقامة جائزة كبرى من دون تصفيات سريعة".

واختتم: "لذا كان الجميع منفتحًا وقال هذا الصباح (صباح الأحد) أنّنا نحتاج للعمل معًا لرؤية ما قد يبرز، أيّ شيء لم ننتبه له مسبقًا".

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