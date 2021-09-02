ماسي بعد تقييم مجريات بلجيكا يعترف بخطئه في السماح ببدء القسم الثالث للتصفيات

كانت الظروف الجوية بطل جولة سبا، حيث لم يكمل السائقون إلا لفتين تقريباً خلف سيارة الأمان، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة برفع العلم الأحمر.

وكذلك الحال خلال حصة التصفيات التي تأثرت بالظروف الجوية. لكن إدارة السباق قررت مواصلة القسم الثالث، بالرغم من عدة تحذيرات من قبل السائقين حيال وجود كمية مياه كبيرة على المسار.

ومع بداية القسم الثالث، تعرض لاندو نوريس إلى حادثة في منعطف أوروج بعد انزلاق سيارته خارج المسار.

وبينما خرج البريطاني سالماً، لكن قرار مواصلة الحصة لقي انتقادات شديدة من قبل سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن، الذي كان غاضباً على اللاسلكي مطالباً برفع العلم الأحمر، وهي المحادثة التي قال فريقه أنه أوصلها إلى مايكل ماسي مدير السباقات.

وضمن معرض كلامه مساء يوم الأحد، اعترف ماسي بعد إعادة التفكير أنه ربما "لم يكن يجب أن يبدأ القسم الثالث" من الحصة التأهيلية.

فقال: "لقد تكلمت مع عدد من السائقين مساء السبت للاطلاع على آرائهم، وقد قدموا لي بعض الآراء البنّاءة".

وأكمل: "لذا نعم، إعادة التفكير في ما جرى أمر إيجابي. وبناء على ما قالوه لي، واختبارهم لظروف المسار على تلك الحلبة، ربما لم يكن علينا السماح بإقامة القسم الثالث".

وتابع: "لكن هذا جزء من عملية التقييم نظراً لأنهم قادوا على الحلبة في تلك الظروف، لأن كل حلبة مختلفة في طريقة تصريف المياه وانتشارها، وتصرف الإطارات كذلك وغيرها من الأمور. لا بدّ من التعامل مع الأمور ضمن نطاقها".

بالمقابل، أوضح ماسي أن الحوادث التي حصلت في الأسابيع السابقة على هذه الحلبة، من بينها حادثة شملت أربع سيارات في سباق سبا 24 ساعة، لم تخطر بباله عند اتخاذ قراره حيال تصفيات السبت.

فقال: "كلا، أعتقد أننا نتعلم أموراً جديدة كل يوم".

وأكمل: "كما قلت سابقاً، لقد تكلمت مع عدد من السائقين يوم السبت، خاصة أولئك الذين يمتلكون خبرة على المسارات المبللة. وقد قدموا لي وجهات نظر جيدة".

وتابع: "لقد منحوني انطباعات ممتازة حيال ما يمكن أو لا يمكن أن يحصل، وهذا بالطبع ساعدني في التعامل مع مجريات السباق".

وبالرغم من انتقادات فيتيل، الذي أشار كذلك إلى أن "هناك الكثير من الكلام عبر اللاسلكي، ولا يمكنك الاستماع إلى الجميع"، لكن ماسي أكد أن آراء السائقين لعبت دوراً هاماً يوم الأحد.

فقال: "ما نقوم به على الدوام هو تشجيع القيام بلفات استطلاعية في المرة الأولى، كي يمنحنا السائقون آراءهم عبر اللاسلكي، كما فعلنا في هوكنهايم 2019، وفي تركيا 2020".

واختتم: "لأنه من الواضح أنها انطباعات مباشرة منهم، حيال ما يمكنهم وما لا يمكنهم التأقلم معه على كل حلبة".