ماسي: انتقادات هورنر للمارشل المتطوّع في قطر "غير مقبولة"

استُدعي هورنر للمثول أمام المراقبين في قطر بعد أن وصف في لقاء تلفزي أحد المارشلز بالوغد عند حديثه عن واقعة الأعلام الصفراء في القسم الثالث من التصفيات والتي أدّت إلى تلقي ماكس فيرشتابن لعقوبة التراجع خمسة مراكز من مكان تأهّله.

وكان المارشلز المعني قد لوّح بالأعلام الصفراء في المنعطف الأخير من اللحظات الأخيرة من القسم الثالث بعد عبور بيير غاسلي على الحفف وانكسار جناحه الأمامي وتعرّضه لثقبٍ في إطاره.

واعتذر هورنر وتلقى تحذيرًا، كما أنّه وافق على المشاركة في برنامج تدريبٍ مع المراقبين سيُقام مطلع العام المقبل.

وأوضح ماسي، المسؤول عن المارشلز على كلّ حلبة، أنّه أراد وضع سابقة.

وقال الأسترالي: "أعتقد بأنّ عليك عدم مهاجمة أيّ أحد، خاصة عندما يكون لدينا آلاف المارشلز المتطوّعين حول العالم ويمنحوننا وقتًا ضخمًا".

وأكمل: "من دونهم، فإنّ هذه الرياضة لن تحدث. سأُدافع عن كل متطوّع، كلّ موظّف حول حلبة السباق حول العالم، وأشدّد على أنّ ذلك غير مقبول".

وقال ماسي حول المارشل المعنيّ: "كان يقوم بأفضل ما بوسعه من منظوره، وتصرّف بما فيه أفضل مصلحة للحفاظ على سلامة الجميع على الحلبة. لا أعتقد بأنّ على أيّ أحدٍ انتقاده للتصرّف بغريزته".

وأكّد ماسي أنّه نقل المسألة إلى المراقبين بعد أن أُعلم بتعليقات هورنر.

وقال في هذا الصدد: "أجل فعلت ذلك. نصحت المراقبين ونقلت مسألة كريستيان لهم، واعتذر بشدّة على تعليقاته".

وأكمل: "من الواضح أنّ قرار المراقبين كان واضحًا للغاية، كون كريستيان اعتذر بشدّة ولم يكن يريد الإساءة لأيّ أحد، وتحديدًا من لوّح بالعلم، وتطوّع كريستيان للمشاركة في مؤتمر للمراقبين في 2022".

واختتم بالقول: "سيكون مؤتمرًا من يومين، لذا هناك الكثير من الأشياء لتباحثها، وقد نطلب منه تقديم موضوعٍ ما".