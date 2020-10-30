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ماسي: المراقبون لا يتجاهلون مطالب السائقين بمراجعة نظام نقاط العقوبة

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ماسي: المراقبون لا يتجاهلون مطالب السائقين بمراجعة نظام نقاط العقوبة

أصرّ مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد أنّ المراقبين لم يتجاهلوا مطلب السائقين بأن تتم مراجعة نظام نقاط العقوبة في البطولة.

قال ماسي أنّه من غير الممكن تغيير النظام خلال موسم التسابق، وأنّ مثل تلك الخطوة ستمثّل "حُكمًا سيئًا على الأمور".

مع ذلك، شدّد ماسي على أنّ النظام سيخضع لمراجعة خلال العطلة الشتوية، ما سيؤدّي إلى تغييرات محتملة في كيفية توجيه تلك النقاط إلى السائقين في الموسم المُقبل.

ويعمل المراقبون من خلال "قائمة" من مجموعات النقاط التي تُطبق تلقائيًا عندما يثبُت خرق السائقين لقوانين محددة.

وتحمل تلك النقاط أهمية كبيرة كون السائق الذي يحصل على 12 نقطة عقوبة ضمن موسم واحد سيكون عرضة للحرمان من المشاركة في أحد السباقات.

وقد تصدّر ذلك النظام العناوين في روسيا عندما تلقّى لويس هاميلتون نقطتَي عقوبة على إثر تدرّبه على الانطلاقة قُبيل السباق، ليتواجد مؤقّتًا في حيّز الـ 10 نقاط للعام المنصرم.

مع ذلك، وفي تطوّر غير اعتيادي، سحب المراقبون نقطتَي العقوبة من البريطاني عقب السباق، بعدما تقبّلوا أنّ فريق مرسيدس هو من ساهم في قرار هاميلتون بعدم التدرّب على الانطلاقة في الأماكن المحددة.

وقد أثارت تلك المسألة جدلًا كبيرًا حول نظام نقاط العقوبة، إذ يتّفق السائقون على أنّها يجب أن تُمنح فقط لأسباب متعلقة بالسلامة.

لكن وخلال جائزة البرتغال الكبرى، تلقّى كل من لانس سترول، دانييل كفيات ورومان غروجان نقطة عقوبة لكل منهم، بالإضافة إلى عقوبة توقيت على إثر خروجهم عن حدود المسار في أكثر من ثلاث مناسبات لكل منهم خلال السباق.

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وأوضح ماسي أنّ نقاط العقوبة لخرق حدود المسار في البرتغال لم تكن علامة على تجاهل المراقبين لمطالب السائقين بالتركيز على الأسباب المتعلقة بالسلامة فقط.

فقال: "في البداية، لا أعتقد أنه من المنصف الاعتقاد في ذلك. حيث أنّ ذلك الأمر تمّت مناقشته مع كل السائقين المشتركين في تلك الواقعة".

وأضاف: "في بداية كل عام تجتمع فيا مع كل المدراء الرياضيين للفرق ويقومون بمراجعة طاولة العقوبات، وإرشاداتها التي يستعملها المراقبون في الواقع، ويتوصلون لاتفاق جماعي في النهاية على العقوبات والنقاط المرتبطة بها".

وتابع: "تتم مراجعة العقوبات سنويًا. لذا من جانب الفرق، لا مفاجأة في العقوبات التي يتم تطبيقها، والمواضع التي يتمّ فيها منح السائقين نقاط عقوبة. وقد ناقشنا ذلك في اجتماع السائقين وأعلمناهم بأنّنا سنقوم بذات المراجعة من جديد لموسم 2021".

واختتم: "مع ذلك، فهذا ليس أمرًا سيتغيّر في منتصف الموسم. لن يحدث ذلك، وتم إعلام جميع السائقين بأنّه لن يكون هنالك تغيير لهذا العام، إذ سيكون ذلك تقديرًا سيئًا للوضع وليس الخطوة الصائبة".

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