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ماسي: المراقبون بحاجة لوقت كافٍ من أجل اتّخاذ قرارت صحيحة

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ماسي: المراقبون بحاجة لوقت كافٍ من أجل اتّخاذ قرارت صحيحة
30-10-2019

ردّ مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد على الانتقادات التي تصاعدت إثر تأجيل اتّخاذ القرارات في خروقات قوانين القيادة عبر الإصرار على أنّه من الأفضل أخذ الوقت من أجل الوصول لقرارات صحيحة.

سُئِل ماسي عن التناقض بين القرار شبه اللحظي على دانييل كفيات في المكسيك - حيث عوقب الروسي بعشر ثوانٍ إثر حادثة تصادمه الأخيرة مع نيكو هلكنبرغ بعد دقائق فقط من انتهاء السباق - وموقف شارل لوكلير في اليابان، عندما تم تأكيد عقوبته إثر حادثة اللفّة الأولى مع ماكس فيرشتابن فقط بعد بعض الوقت من التحقيق الذي بدأ عقب السباق.

وقال ماسي أنّ القرارات التي تُتّخذ سريعًا هي تلك فقط التي تكون واضحة للغاية، وإذا لم تكن كذلك، فإنّ المراقبين يفضّلون الانتظار والتحدّث إلى السائقين المعنيين.

"من وجهة نظر المراقبين، إذا ما تسلّل إليهم الشكّ، فسينتظرون حتّى بعد السباق، إذ يعود الأمر تمامًا وحصريًا إلى هيئة المراقبين من أجل تحديد ذلك" قال ماسي.

وأضاف: "هل نودّ قرارًا قد لا يكون صحيحًا أم نريد القرار الصائب؟ إذا ما أردنا القرار الصحيح، من وجهة نظرهم هم الأربعة وإذا ما رغبوا في الحصول على فهم من السائقين، فهذا حقّهم. لذلك يجلس أربعتهم في حجرة وينظرون في كلّ الأمور".

وتابع: "حادثة كفيات اليوم، وبعد حديث مع المراقبين، لم تكن لتكون أكثر وضوحًا من ذلك. أمّا حادثة لوكلير، فقد اعتقدوا بأنّ هنالك المزيد من الجوانب فيها ورغبوا في الحصول على رأي كلا السائقَين".

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وعند سؤاله إذا ما كان هنالك أيّ ضغط من ليبرتي ميديا مالكة الرياضة من أجل اتّخاذ قرارت سريعة، قال ماسي: "لا، على الإطلاق. أعتقد بأنّنا جميعًا نرغب بأنّه وعندما يُلوّح بالعلم الشطرنجي معرفة كل شيء، إذ لا أعتقد بأنّ هنالك شك في ذلك من الناحية الفلسفية".

وأكمل: "مع ذلك، وإذا ما كانت هنالك بالفعل رغبة في أن يكون القرار المتّخذ صائبًا وذلك يتطلّب وقتًا أطول بعض الشيء فلا مشكلة في ذلك. فلا يختلف ذلك في بعض الجوانب عن المسائل التقنية التي تُكتشف بعد السباق، والتي قد تساهم في تغيير النتيجة كذلك إذا كنتم لا تعلمون".

واختتم: "إذا كانت الوقائع واضحة، فذلك طريق، وإذا لم تكن كذلك فهي غير واضحة. كما قلت فإنّ هدفنا الأساسي هو الوصول للقرارات الصائبة. قد يتطلّب ذلك وقتًا أطول في بعض الأحيان ممّا نودّ، لكنّني ما أزال مؤيدًا للسعي نحو القرار الصحيح عوضًا عن مجرّد توقيع عقوبة على نحوٍ خاطئ".

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