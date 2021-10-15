ماسي: العمل على تحديثات حلبة قطر للفورمولا واحد أوشك على الانتهاء

زار ماسي الحلبة الاعتيادية لسباقات "الموتو جي بي" مباشرة عقب جائزة المجر الكبرى، وذلك رفقة ستيف نيلسن المدير الرياضي للفورمولا واحد، في الوقت الذي كانت فيه مفاوضات استضافة سباق فورمولا واحد ما تزال قائمة.

وبالرُغم من امتلاك الحلبة لرخصة "فيا" من الدرجة الأولى لسباقات السيارات وسبق واستضافت جولة آسيا في "الجي بي2" في 2009، إلّا أنّ فحص ماسي أكّد نوع العمل المطلوب من أجل أن يكون المسار مناسبًا لسيارات الفورمولا واحد الحالية.

وكما سبق وأُعلن، فإنّ مدخلًا جديدًا لخط الحظائر كان التعديل الوحيد المطلوب على التصميم الفعلي للحلبة، بينما احتاجت بعض الحفف الجانبية والحواجز لبعض التحديث.

"إنهم يغيّرون مدخل خط الحظائر تمامًا" قال ماسي، مُضيفًا: "لذلك فإنّ ما كان عليه مدخل خط الحظائر للدراجات سيتغير، بشكل دراماتيكي. والعمل أوشك على الإنتهاء كذلك".

وتابع: "العمل مختلف تمامًا عن الموتو جي بي أو عالم الدراجات النارية. لذلك تحاول الحلبة التأقلم مع الوضع الجديد خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، وهو الأمر الآخر الذي نحتاج لأخذه في الاعتبار، أننا لا نتحدث هنا عن فترة زمنية كبيرة".

وأكمل: "سأتوجه إلى هناك مرة أخرى في نهاية الأسبوع المُقبل، قبل جولة أوستن، لألقي نظرة، ولكن كل العمل هنالك أوشك على الإنتهاء تقريبًا".

هذا ويمثّل تحديث حلبة لطالما توافقت لفترة طويلة مع متطلبات سباقات الدراجات تحديًا غير اعتيادي.

حيث قال ماسي عن ذلك: "الأجزاء الأكبر لطالما تمحورت حول متطلبات السلامة للدراجات عندما نتحدث عن حواجز تيكبرو وأمور مثل ذلك".

وأردف: "هنالك عدد من الحفف الجانبية المزدوجة التي تم تثبيتها. الحلبة ظاهريًا هي حلبة دراجات. لذا فإنّ الحفف الجانبية الحادة، حتي لا يتم قطع المنعطفات من الداخل، الحفف الجانبية المزدوجة على المخارج، تعد جزءًا كبيرًا من منظور الحلبة. هذا إلى جانب عدد كبير من التحديثات على الحواجز، فيما يتعلق بحواجز تيكبرو وحواجز الإطارات حول كامل المسار. لكن مدخل خط الحظائر هو على الأرجح التغيير الأكبر الذي ستشهده الحلبة".