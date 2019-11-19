ماسي: الرافعة سبب دخول سيارة الأمان بعد توقّف سيارة بوتاس في البرازيل

أوقف بوتاس سيارته على الحلبة إثر عُطل على محرّكه، إذ واستجابة لرسالة من مهندسه توجّه الفنلندي إلى فجوة في الحواجز حيث اعتقد أنّ بالإمكان سحب سيارته بسهولة من هناك.

وقد أظهرت مقاطع الفيديو من على سيارته أنّه وبعد مغادرته لقمرة القيادة لم يتمكّن من إعادة المقود في مكانه، قبل أن يتركه داخل السيارة ويقفز من على الحواجز.

وعلى الفور قام اثنان من المارشلز بالتقاط المقود وإعادة تركيبه في مكانه، ومن ثمّ بدا بأنّهما يُحاولان فكّ تعشيق السيارة وتحريكها، لكن لم يتمكّنا من ذلك وكان من الضروري استدعاء الرافعة.

يُشار إلى أنّه ومنذ حادثة جولز بيانكي في سوزوكا، فإنّ أيّ استخدام للرافعة يستلزم من القائمين على السباق تطبيق فترة سيارة آمان كاملة، وذلك من أجل إبطاء السيارات على نحوٍ مناسب، حتّى عندما تكون السيارة داخل أحد المنعطفات وتكون الرافعة متواجدة فقط خارج منطقة حماية الحواجز، مثلما كان الحال هنا.

"قام فالتيري بعمل رائع من حيث الموقع الذي توقّف فيه" قال ماسي، مُضيفًا: "لقد كانوا يحاولون دفع السيارة إلى تلك الفجوة، ولهذا قمنا برفع أعلام صفراء مزدوجة، حيث كان المارشلز متواجدون هناك".

وتابع: "كان ذلك خارج الحلبة، إذ كانوا يحاولون دفع السيارة لكنّها علق على المطب، لذا تعيّن علينا استدعاء الرافعة من أجل تحريكها، عليه وبمجرّد أن تمّ طبيق استخدام الرافعة تمّ استدعاء سيارة الأمان".

وعند سؤاله إذا ما كانت هنالك مشكلة في السيارة لكونها في وضع التعشيق، قال ماسي: "قال المارشل أنّها كانت عالقة على المطب وتركوها على ذلك الوضع. وبمجرّد أن تعيّن عليّ استخدام الرافعة، غيّر ذلك الوضع تمامًا".

وبالرُغم من أنّ سيارة بوتاس والرافعة تواجدتا خلف الحواجز بسرعة كبيرة، لكنّ وجود سيارة الأمان استمرّ لسبع لفّات، إذ يعود ذلك جزئيًا إلى العديد من السيارة التي كانت متأخّرة بلفّة والتي كانت مضطّرة لتجاوز سيارات الصدارة.

"أعتقد بأنّ السيارات الخمسة الأوائل هي فقط التي لم تكن متأخّرة بلفّة، وما ساهم بتأخير تواجد سيارة الأمان هو ضرورة إرجاع المتصدّر خلفها ما تطلّب وقتًا أطول بعض الشيء بسبب وضع السيارة، ومن ثمّ بقية السيارات" قال ماسي.

واختتم: "لذا يكون التركيز الأوّل على التعامل مع الحادثة وإبعاد السيارة، ومن ثمّ يكون التعامل مع السيارات المتأّخّرة هو السيناريو الثانوي".