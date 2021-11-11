ماسي: ألونسو ورايكونن كلاهما مخطئ في حادثة أوستن

استشاط ألونسو غضبًا أن رايكونن كان قادرًا على تجاوزه من خارج المسار عند المنعطف من دون التعرض لعقوبة ضمن معركتهما في أوستن، بينما اعتقد الفنلندي بأنه تم دفعه خارج المسار.

وعقب ذلك، ناقش ماسي الحادثة مع المراقبين. لكن تمّ الحديث بشأنها من جديد خلال اجتماع السائقين في المكسيك يوم الجمعة الماضي، حيث شرح ماسي أن الرؤية الرسمية لما حصل كانت أن كلا السائقين كان مخطئًا.

فقال: "بعدما نظرنا مطوّلًا في الحادثة سويًا ضمن نقاشي مع المراقبين عقب الحدث ومنذ ذلك الحين، فقد كان هنالك على الأرجح خطئان في ذلك السيناريو".

وأضاف: "إجبار فرناندو كيمي على الخروج عن المسار كان الأول، والثاني كان أنه لم يكن ينبغي على كيمي أن يتجاوزه، ما كان ينبغي أن يكتسب الأفضلية ويكمل تلك المناورة نتيجة لذلك".

وتابع: "لذلك ومع التحليل العميق لما حدث خلال كل هذه الفترة، فقد كان هناك خطئان، واحد على كل منهما".

كما أكّد ماسي أن المراقبين لم يروا حاجة لإجراء تحقيق في حادثة المنعطف الأول بين دانيال ريكاردو وفالتيري بوتاس في المكسيك نهاية الأسبوع الماضي.

فقال مباشرة عقب السباق في المكسيك: "لم أنظر في الحادثة بنفسي على نحوٍ جيّد بعد. كنت أركّز بالطبّع على انطلاقة السباق نفسها، لكنني طلبت من المراقبين أن ينظروا في تلك الحادثة سريعًا، وقرروا أن التحقيق لم يكن ضررويًا".

وأكمل: "لم أتناقش معهم بعد في أسباب ذلك ولم أحلل الحادثة بتفصيل بعد. ننظر في الحوادث سريعًا بالأساس، وإذا ما كانت تستحق التحقيق أم لا، ورؤيتهم كانت أنها لم تكن بحاجة لتحقيق".